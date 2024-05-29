На популярном маршруте в ЯНАО стало больше вертолетов

На маршруте между Салехардом и Лабытнанги добавили еще один вертолет
На воздушном маршруте Салехард — Лабытнанги в ЯНАО добавили еще один вертолет, сообщает telegram-канал «Мой Салехард». Стоимость перевозки пассажиров и груза остается прежней.
«В эксплуатацию введен третий вертолет. Стоимость билета для взрослых составляет 1 360 рублей, для детей — 680 рублей. Перевозка багажа весом более 20 кг обойдется в 13,6 рубля за килограмм», — сообщает источник.
Ранее стало известно, когда начнется речная навигация на Оби между Салехардом и Лабытнанги. Однако начало паромной навигации Салехард — Приобье перенесли из-за позднего ледохода.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей ЯНАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей»!