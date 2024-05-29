29 мая 2024

На популярном маршруте в ЯНАО стало больше вертолетов

На маршруте Салехард — Лабытнанги добавили третий вертолет
© Служба новостей «URA.RU»
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На маршруте между Салехардом и Лабытнанги добавили еще один вертолет
На маршруте между Салехардом и Лабытнанги добавили еще один вертолет Фото:

На воздушном маршруте Салехард — Лабытнанги в ЯНАО добавили еще один вертолет, сообщает telegram-канал «Мой Салехард». Стоимость перевозки пассажиров и груза остается прежней.

«В эксплуатацию введен третий вертолет. Стоимость билета для взрослых составляет 1 360 рублей, для детей — 680 рублей. Перевозка багажа весом более 20 кг обойдется в 13,6 рубля за килограмм», — сообщает источник.

Ранее стало известно, когда начнется речная навигация на Оби между Салехардом и Лабытнанги. Однако начало паромной навигации Салехард — Приобье перенесли из-за позднего ледохода.

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На воздушном маршруте Салехард — Лабытнанги в ЯНАО добавили еще один вертолет, сообщает telegram-канал «Мой Салехард». Стоимость перевозки пассажиров и груза остается прежней. «В эксплуатацию введен третий вертолет. Стоимость билета для взрослых составляет 1 360 рублей, для детей — 680 рублей. Перевозка багажа весом более 20 кг обойдется в 13,6 рубля за килограмм», — сообщает источник. Ранее стало известно, когда начнется речная навигация на Оби между Салехардом и Лабытнанги. Однако начало паромной навигации Салехард — Приобье перенесли из-за позднего ледохода.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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