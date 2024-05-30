Reuters: Макрон сделает важное для Украины объявление на встрече с Зеленским

Reuters: Макрон объявит об отправке войск на Украину на встрече с Зеленским
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Эммануэль Макрон может принять решение об отправке военных инструкторов на Украину, пишет Reuters
Эммануэль Макрон может принять решение об отправке военных инструкторов на Украину, пишет Reuters Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон может сделать важное заявление во время встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским. Франция рассматривает возможность отправки военных инструкторов на Украину в ближайшее время. Об этом пишет Reuters.

«Франция может вскоре отправить военных инструкторов в Украину, несмотря на опасения некоторых союзников и критику со стороны России, и Макрон может объявить о своем решении на следующей неделе во время визита украинского президента», — говорится в материале. Париж надеется сформировать и возглавить коалицию стран, готовых оказать такую помощь украинским властям. Однако некоторые партнеры Франции по Евросоюзу опасаются, что это может увеличить вероятность прямого конфликта с Россией.

Макрон угрожал отправкой войск на Украину и заявлял о необходимости готовности Европы к сдерживанию России. В ответ на это МИД РФ предупредил, что французские войска в зоне спецоперации станут законной военной целью для ВС РФ. Также Макрон поддержал нанесение ВСУ ударов по военным объектам на территории России при помощи западных вооружений, передает Life.

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Президент Франции Эммануэль Макрон может сделать важное заявление во время встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским. Франция рассматривает возможность отправки военных инструкторов на Украину в ближайшее время. Об этом пишет Reuters. «Франция может вскоре отправить военных инструкторов в Украину, несмотря на опасения некоторых союзников и критику со стороны России, и Макрон может объявить о своем решении на следующей неделе во время визита украинского президента», — говорится в материале. Париж надеется сформировать и возглавить коалицию стран, готовых оказать такую помощь украинским властям. Однако некоторые партнеры Франции по Евросоюзу опасаются, что это может увеличить вероятность прямого конфликта с Россией. Макрон угрожал отправкой войск на Украину и заявлял о необходимости готовности Европы к сдерживанию России. В ответ на это МИД РФ предупредил, что французские войска в зоне спецоперации станут законной военной целью для ВС РФ. Также Макрон поддержал нанесение ВСУ ударов по военным объектам на территории России при помощи западных вооружений, передает Life.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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