Reuters: Макрон сделает важное для Украины объявление на встрече с Зеленским

Президент Франции Эммануэль Макрон может сделать важное заявление во время встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским. Франция рассматривает возможность отправки военных инструкторов на Украину в ближайшее время. Об этом пишет Reuters.
«Франция может вскоре отправить военных инструкторов в Украину, несмотря на опасения некоторых союзников и критику со стороны России, и Макрон может объявить о своем решении на следующей неделе во время визита украинского президента», — говорится в материале. Париж надеется сформировать и возглавить коалицию стран, готовых оказать такую помощь украинским властям. Однако некоторые партнеры Франции по Евросоюзу опасаются, что это может увеличить вероятность прямого конфликта с Россией.
Макрон угрожал отправкой войск на Украину и заявлял о необходимости готовности Европы к сдерживанию России. В ответ на это МИД РФ предупредил, что французские войска в зоне спецоперации станут законной военной целью для ВС РФ. Также Макрон поддержал нанесение ВСУ ударов по военным объектам на территории России при помощи западных вооружений, передает Life.
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