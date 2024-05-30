Глава свердловской ГАИ отчитал блогершу, гонявшую без прав. Фото

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Открытый урок по правилам дорожного движения в школе №12. Екатеринбург, светофор, правила дорожного движения, пдд, спиридонов алексей, профилактика детского травматизма
Блогерша объяснилась перед Алексеем Спиридоновым за нарушения ПДД Фото:

Глава свердловской Госавтоинспекции Алексей Спиридонов лично провел воспитательную беседу с блогершей Дарьей Гроссман, которая ездила по Екатеринбургу без прав, оправдывая себя возрастом и желанием погонять. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

«Руководитель УГИБДД региона Алексей Спиридонов призвал гражданку и ее маму к соблюдению норм и правил на дорогах», — следует из сообщения. Нарушительницей ПДД оказалась 19-летняя, которая уже признала вину.

Гроссман опубликовала в соцсетях, свою езду без водительских прав и рассуждения, почему ей можно нарушать ПДД. Она пояснила, что шесть раз не смогла сдать внутренний экзамен, так как ей не нравится учить билеты. Позже за дело взялся Спиридонов, который пообещал проконтролировать проверку блогерши.

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Глава свердловской Госавтоинспекции Алексей Спиридонов лично провел воспитательную беседу с блогершей Дарьей Гроссман, которая ездила по Екатеринбургу без прав, оправдывая себя возрастом и желанием погонять. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства. «Руководитель УГИБДД региона Алексей Спиридонов призвал гражданку и ее маму к соблюдению норм и правил на дорогах», — следует из сообщения. Нарушительницей ПДД оказалась 19-летняя, которая уже признала вину. Гроссман опубликовала в соцсетях, свою езду без водительских прав и рассуждения, почему ей можно нарушать ПДД. Она пояснила, что шесть раз не смогла сдать внутренний экзамен, так как ей не нравится учить билеты. Позже за дело взялся Спиридонов, который пообещал проконтролировать проверку блогерши.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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