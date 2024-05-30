Курганские дачники продают самые дорогие объекты до 4,5 млн рублей

Курганские дачники продают свои объекты недвижимости Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганцы выставляют на продажу свои дачные домики. Некоторые акцентируют на незатопляемой зоне, другие — на наличии автобусной остановки поблизости и сарае с винным погребом. URA.RU проанализировало, чем завлекают горожан продавцы-дачники, прося за самые дорогие объекты до 4,5 млн рублей.

На «курганской Рублевке» дачник предлагает приобрести домик с землей в СНТ «Раздолье» за 3,6 млн рублей. «Собран из сруба, утеплитель, гидроизоляция, сайдинг, полноценный подвал. Два этажа. Колодец, скважина, вода заведена в дом. Есть печка и камин. Можно проживать зимой», — указано в объявлении.

Другой объект продается чуть дороже — за 3,65 млн рублей. Находится дача в СНТ «Икчанка» около поселка Чистопрудный. «К дачам ездит общественный автобус 396. СНТ находится в центре лесного массива, рядом протекает речка», — говорится в информации о продаже. На огороде — можжевельники, хвои, яблони, малина, крыжовник, гортензии. Есть теплица, колодец, баня с парилкой.

Дача в районе шоссе Ботаническое (СНТ «Колосок») выставлена за 3,8 млн рублей. При этом владелец отмечает великолепный вид на три озера. Дача расположена в зоне, не подверженной затоплению. «Дача идеально подходит для тех, кто мечтает о живописном уголке природы с возможностью прописки и комфортными условиями проживания», — отмечает владелец. На территории также расположены теплица, просторная баня, уютная беседка с мангальной зоной и сарай с винным погребом.

Наиболее дорогую дачу продают за 4,5 млн рублей. Она находится в некоммерческом объединении граждан «Березовая Роща» (рядом п. Придорожный). «Дом теплый из бруса. Газ, котел, плита. Скважина с питьевой водой, заведена в дом. Круглогодичный подъезд. Автобусная остановка в пяти минутах ходьбы», — сказано в информации.

Дачный дом в СНТ «Раздолье» размером в 160 метров квадратных сайт Avito

Внутри дом отделан вагонкой сайт Avito

Дача в СНТ «Икчанка» находится в 5-10 минутах от города сайт Avito

В доме стоят европакеты, произведено утепление дома, стоит новая печь сайт Avito

Дом в СНТ «Березовая Роща» сделан из теплого бруса 200×200 сайт Avito

В доме за 4,5 млн требуется ремонт сайт Avito

Дом в СНТ «Колосок» продается вместе с винным погребом сайт Avito