ЕР выдвинула Абрамченко и Матыцина для участия в праймериз на довыборах в ГД

Партия «Единая Россия» предложила экс-министра спорта Олега Матыцина и экс-зампреда правительства РФ Викторию Абрамченко для участия в праймериз по довыборам в Госдуму. Об этом рассказал секретарь Генсовета партии Андрей Турчак.
«Президиум Генсовета „Единой России“ предложил кандидатуры для участия в предварительном голосовании для выдвижения на довыборы в Госдуму. Ими стали Олег Матыцин и Виктория Абрамченко», — приводит слова Турчака пресс-служба «Единой России».
Он добавил, что Олег Матыцин был предложен для участия в праймериз по выдвижению на довыборы в Госдуму от Брянской области в Унечском одномандатном избирательном округе №78. Виктория Абрамченко номинирована для участия в праймериз от Ростовской области в Южном одномандатном избирательном округе №152.
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