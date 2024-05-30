ЕР выдвинула Абрамченко и Матыцина для участия в праймериз на довыборах в ГД

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Олег Матыцин выдвинут "Единой Россией" для участия в праймериз на довыборах в Госдуму
Олег Матыцин выдвинут "Единой Россией" для участия в праймериз на довыборах в Госдуму Фото:

Партия «Единая Россия» предложила экс-министра спорта Олега Матыцина и экс-зампреда правительства РФ Викторию Абрамченко для участия в праймериз по довыборам в Госдуму. Об этом рассказал секретарь Генсовета партии Андрей Турчак.

«Президиум Генсовета „Единой России“ предложил кандидатуры для участия в предварительном голосовании для выдвижения на довыборы в Госдуму. Ими стали Олег Матыцин и Виктория Абрамченко», — приводит слова Турчака пресс-служба «Единой России». 

Он добавил, что Олег Матыцин был предложен для участия в праймериз по выдвижению на довыборы в Госдуму от Брянской области в Унечском одномандатном избирательном округе №78. Виктория Абрамченко номинирована для участия в праймериз от Ростовской области в Южном одномандатном избирательном округе №152.

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Партия «Единая Россия» предложила экс-министра спорта Олега Матыцина и экс-зампреда правительства РФ Викторию Абрамченко для участия в праймериз по довыборам в Госдуму. Об этом рассказал секретарь Генсовета партии Андрей Турчак. «Президиум Генсовета „Единой России“ предложил кандидатуры для участия в предварительном голосовании для выдвижения на довыборы в Госдуму. Ими стали Олег Матыцин и Виктория Абрамченко», — приводит слова Турчака пресс-служба «Единой России».  Он добавил, что Олег Матыцин был предложен для участия в праймериз по выдвижению на довыборы в Госдуму от Брянской области в Унечском одномандатном избирательном округе №78. Виктория Абрамченко номинирована для участия в праймериз от Ростовской области в Южном одномандатном избирательном округе №152.
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