В России появится семейная налоговая выплата

30 мая 2024 в 20:04 Размер текста - 17 +

Семейную налоговую выплату получат родители с двумя и более детьми, заявил Котяков Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU В России с 2026 года будет введена налоговая выплата для работающих семей с двумя и более детьми. Это поможет поддержать около четырех миллионов семей с детьми. Об этом сообщил глава Минтруда Антон Котяков. «Такая мера позволит поддержать порядка четырех миллионов семей, в которых воспитываются более 10 млн детей», — передает Минтруд слова Котякова. Информация есть в распоряжении URA.RU. Среди условий выплаты также то, что доход работающих семей с детьми не должен превышать 1,5 регионального прожиточного минимума, рассчитанного на человека. Предельная сумма дохода для получения выплаты будет зависеть от региона проживания. В таком случае часть подоходного налога, который был уплачен в 2023 году, будет возвращена в виде семейной налоговой выплаты. Семейная налоговая выплата предназначена для родителей, которые активно участвуют в финансовом обеспечении своих детей. Важным условием для получения данной выплаты является отсутствие задолженности по алиментам. В противном случае родители не имеют права претендовать на эту форму поддержки. Размер выплаты зависит от суммы уплаченных налогов, для каждой семьи он будет индивидуален. Также новая мера поддержки защищена от списания за долги. Ранее президент РФ Владимир Путин на встрече с семьями, награжденными орденом «Родительская слава», поручил провести пересмотр критериев предоставления выплат многодетным семьям. Он подчеркнул, что вопрос должен решаться на федеральном уровне и касается не только семей, чьи главы работают на атомной станции. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В России с 2026 года будет введена налоговая выплата для работающих семей с двумя и более детьми. Это поможет поддержать около четырех миллионов семей с детьми. Об этом сообщил глава Минтруда Антон Котяков. «Такая мера позволит поддержать порядка четырех миллионов семей, в которых воспитываются более 10 млн детей», — передает Минтруд слова Котякова. Информация есть в распоряжении URA.RU. Среди условий выплаты также то, что доход работающих семей с детьми не должен превышать 1,5 регионального прожиточного минимума, рассчитанного на человека. Предельная сумма дохода для получения выплаты будет зависеть от региона проживания. В таком случае часть подоходного налога, который был уплачен в 2023 году, будет возвращена в виде семейной налоговой выплаты. Семейная налоговая выплата предназначена для родителей, которые активно участвуют в финансовом обеспечении своих детей. Важным условием для получения данной выплаты является отсутствие задолженности по алиментам. В противном случае родители не имеют права претендовать на эту форму поддержки. Размер выплаты зависит от суммы уплаченных налогов, для каждой семьи он будет индивидуален. Также новая мера поддержки защищена от списания за долги. Ранее президент РФ Владимир Путин на встрече с семьями, награжденными орденом «Родительская слава», поручил провести пересмотр критериев предоставления выплат многодетным семьям. Он подчеркнул, что вопрос должен решаться на федеральном уровне и касается не только семей, чьи главы работают на атомной станции.