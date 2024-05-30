Путин поручил изменить критерии для определения выплат семьям с детьми

30 мая 2024 в 16:12 Размер текста - 17 +

Критерии для определения выплат семьям с детьми нуждаются в корректировке, заявил Владимир Путин Фото: Владимир Андреев © URA.RU Семья Кравцовых из Ленинградской области, в которой воспитывается 18 детей, оказалась в затруднительном положении. Доход главы семьи Евгения едва превышает прожиточный минимум, из-за чего они не могли получать социальную помощь. В ответ на это президент России Владимир Путин на встрече с семьями, награжденными орденом «Родительская слава», поручил пересмотреть критерии предоставления выплат многодетным семьям с детьми. «В целом нам нужно отрегулировать критерии для определения выплат семьям с детьми. Это должно решаться на федеральном уровне. Я имею в виду, что такие ситуации могут возникать и в других семьях, где глава семьи не работает на атомной станции», — заявил Путин. Трансляцию встречи вел телеканал «Россия 24». Данным заявлением президент России отреагировал на историю от многодетной семьи Кравцовых из Ленинградской области с 18 детьми, которая столкнулась с финансовыми трудностями. Доход главы семьи Евгения Кравцова незначительно превышает прожиточный минимум, что лишило семью права на социальную помощь. Только в 2024 году им удалось получить необходимую поддержку. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Семья Кравцовых из Ленинградской области, в которой воспитывается 18 детей, оказалась в затруднительном положении. Доход главы семьи Евгения едва превышает прожиточный минимум, из-за чего они не могли получать социальную помощь. В ответ на это президент России Владимир Путин на встрече с семьями, награжденными орденом «Родительская слава», поручил пересмотреть критерии предоставления выплат многодетным семьям с детьми. «В целом нам нужно отрегулировать критерии для определения выплат семьям с детьми. Это должно решаться на федеральном уровне. Я имею в виду, что такие ситуации могут возникать и в других семьях, где глава семьи не работает на атомной станции», — заявил Путин. Трансляцию встречи вел телеканал «Россия 24». Данным заявлением президент России отреагировал на историю от многодетной семьи Кравцовых из Ленинградской области с 18 детьми, которая столкнулась с финансовыми трудностями. Доход главы семьи Евгения Кравцова незначительно превышает прожиточный минимум, что лишило семью права на социальную помощь. Только в 2024 году им удалось получить необходимую поддержку.