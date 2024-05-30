Турчак вручил партбилеты ЕР челябинским участникам СВО

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Турчак вручил партбилеты Артёму Барбашину (на фото) и Светлане Гореликовой
Турчак вручил партбилеты Артёму Барбашину (на фото) и Светлане Гореликовой Фото:
новость из сюжета
Выборы в гордуму Челябинска — 2024

Секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак 30 мая вручил партийные билеты кандидатам праймериз ЕР на выборах в гордуму Челябинска, участникам СВО Артему Барбашину и Светлане Гореликовой. Как сообщает пресс-служба партии, это состоялось на заседании президиума Генерального политсовета ЕР.

«Барбашин награжден двумя орденами Мужества. Он стал участником предварительного голосования „Единой России“ по отбору кандидатов в депутаты Челябинской городской Думы. Гореликова — медик с 30-летним рабочим стажем. Имеет награду — медаль „За воинскую доблесть“ II степени. Выдвинулась на предварительное голосование „Единой России“ для участия в выборах в гордуму Челябинска», — сообщили в пресс-службе.

Гореликова (позывной «Багира») выдвигалась на праймериз ЕР по одному из округов в Калининском районе. Барбашин участвовал в предварительном голосовании по округу в Курчатовском районе. Оба стали победителями праймериз. Среди победителей праймериз ЕР на выборах в гордуму есть и другие участники СВО — Сергей Бормотов и Евгений Ботов.

На выборах в горудуму челябинцам предстоит выбрать 37 депутатов — 25 по одномандатным округам и 12 по партийным спискам. В 2014 и в 2019 году выборы были непрямыми. Горожане избирали 170 депутатов семи райсоветов. Из райсоветов формировалась гордума. В 2024 году было решено вернуться к прямым выборам гордумы.

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Секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак 30 мая вручил партийные билеты кандидатам праймериз ЕР на выборах в гордуму Челябинска, участникам СВО Артему Барбашину и Светлане Гореликовой. Как сообщает пресс-служба партии, это состоялось на заседании президиума Генерального политсовета ЕР. «Барбашин награжден двумя орденами Мужества. Он стал участником предварительного голосования „Единой России“ по отбору кандидатов в депутаты Челябинской городской Думы. Гореликова — медик с 30-летним рабочим стажем. Имеет награду — медаль „За воинскую доблесть“ II степени. Выдвинулась на предварительное голосование „Единой России“ для участия в выборах в гордуму Челябинска», — сообщили в пресс-службе. Гореликова (позывной «Багира») выдвигалась на праймериз ЕР по одному из округов в Калининском районе. Барбашин участвовал в предварительном голосовании по округу в Курчатовском районе. Оба стали победителями праймериз. Среди победителей праймериз ЕР на выборах в гордуму есть и другие участники СВО — Сергей Бормотов и Евгений Ботов. На выборах в горудуму челябинцам предстоит выбрать 37 депутатов — 25 по одномандатным округам и 12 по партийным спискам. В 2014 и в 2019 году выборы были непрямыми. Горожане избирали 170 депутатов семи райсоветов. Из райсоветов формировалась гордума. В 2024 году было решено вернуться к прямым выборам гордумы.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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