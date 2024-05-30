Захарова сообщила, что ждет НАТО после ударов Украины по России

Захарова: НАТО придется отвечать за удары Украины по территории РФ

30 мая 2024 в 23:39 Размер текста - 17 +

ВСУ не способны самостоятельно использовать западные вооружения, считает Захарова Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине НАТО несет ответственность за удары Украины по территории России с использованием западного вооружения. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «В Вашингтоне, Лондоне, Париже должны осознать — в России прекрасно понимают роль НАТО в нанесении этих ударов. И отвечать за это придется им», — подчеркнула Захарова в своем telegram-канале. По словам Захаровой, украинские военные не способны самостоятельно использовать западные вооружения, и полетное задание для боеприпасов формируется непосредственно странами альянса. Она утверждает, что цели для ударов также определяются НАТО. Эти высказывания отражают позицию России по вопросу участия западных стран в конфликте на Украине. Ранее Дания заявила о готовности разрешить Украине использовать переданные ею истребители F-16 для нанесения ударов по целям на территории России. По словам главы МИД Дании Ларса Лекке Расмуссена, этот вопрос был обсужден, когда датский парламент одобрял передачу истребителей Киеву. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

НАТО несет ответственность за удары Украины по территории России с использованием западного вооружения. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «В Вашингтоне, Лондоне, Париже должны осознать — в России прекрасно понимают роль НАТО в нанесении этих ударов. И отвечать за это придется им», — подчеркнула Захарова в своем telegram-канале. По словам Захаровой, украинские военные не способны самостоятельно использовать западные вооружения, и полетное задание для боеприпасов формируется непосредственно странами альянса. Она утверждает, что цели для ударов также определяются НАТО. Эти высказывания отражают позицию России по вопросу участия западных стран в конфликте на Украине. Ранее Дания заявила о готовности разрешить Украине использовать переданные ею истребители F-16 для нанесения ударов по целям на территории России. По словам главы МИД Дании Ларса Лекке Расмуссена, этот вопрос был обсужден, когда датский парламент одобрял передачу истребителей Киеву.