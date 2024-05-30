30 мая 2024

Захарова сообщила, что ждет НАТО после ударов Украины по России

Захарова: НАТО придется отвечать за удары Украины по территории РФ
© Служба новостей «URA.RU»
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Битва ораторов: Тина Канделаки и Мария Захарова. Екатеринбург, захарова мария
ВСУ не способны самостоятельно использовать западные вооружения, считает Захарова Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

НАТО несет ответственность за удары Украины по территории России с использованием западного вооружения. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«В Вашингтоне, Лондоне, Париже должны осознать — в России прекрасно понимают роль НАТО в нанесении этих ударов. И отвечать за это придется им», — подчеркнула Захарова в своем telegram-канале. По словам Захаровой, украинские военные не способны самостоятельно использовать западные вооружения, и полетное задание для боеприпасов формируется непосредственно странами альянса.

Она утверждает, что цели для ударов также определяются НАТО. Эти высказывания отражают позицию России по вопросу участия западных стран в конфликте на Украине.

Ранее Дания заявила о готовности разрешить Украине использовать переданные ею истребители F-16 для нанесения ударов по целям на территории России. По словам главы МИД Дании Ларса Лекке Расмуссена, этот вопрос был обсужден, когда датский парламент одобрял передачу истребителей Киеву.

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НАТО несет ответственность за удары Украины по территории России с использованием западного вооружения. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «В Вашингтоне, Лондоне, Париже должны осознать — в России прекрасно понимают роль НАТО в нанесении этих ударов. И отвечать за это придется им», — подчеркнула Захарова в своем telegram-канале. По словам Захаровой, украинские военные не способны самостоятельно использовать западные вооружения, и полетное задание для боеприпасов формируется непосредственно странами альянса. Она утверждает, что цели для ударов также определяются НАТО. Эти высказывания отражают позицию России по вопросу участия западных стран в конфликте на Украине. Ранее Дания заявила о готовности разрешить Украине использовать переданные ею истребители F-16 для нанесения ударов по целям на территории России. По словам главы МИД Дании Ларса Лекке Расмуссена, этот вопрос был обсужден, когда датский парламент одобрял передачу истребителей Киеву.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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