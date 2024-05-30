Вдова погибшего на СВО рассказала о разгроме его могилы в Амурской области

В селе Раздольном (Амурская область) вандал разгромил могилу бойца СВО, погибшего на фронте. Он раскидал цветы, венки и вырвал флаг. Также от его рук пострадали памятники и оградки других могил, сообщила жена погибшего военнослужащего.
«Обнаружили раскиданные цветы и венки. … Он вырвал флаг! Потом этот человек с флагом бегал по деревне. … Мой муж похоронен в начале ряда, и я, когда дальше пошла, увидела памятник опрокинутый и вырванную оградку», — рассказала девушка Amur.life.
Вандалом оказался безработный 38- летний местный житель. Он извинился перед вдовой и сказал, что не хотел делать ничего плохого, а «просто споткнулся» в состоянии сильного алкогольного опьянения. В настоящее время полицией проводится проверка. Процессуальное решение будет принято после установления суммы причиненного ущерба.
Недавно URA.RU писало, что на Ивановском кладбище в Екатеринбурге вандалы осквернили могилу Семена Золотарева — участника трагически известной группы Дятлова. Преступники нарисовали на портрете на лицевой стороне надгробия свастику, а на задней части — закрасили лицо.
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