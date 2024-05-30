30 мая 2024

Вдова погибшего на СВО рассказала о разгроме его могилы в Амурской области

В Амурской области вандалы разгромили могилу участника СВО
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В Амурской области вандал раскидал цветы, венки и вырвал флаг с могилы участника СВО
В Амурской области вандал раскидал цветы, венки и вырвал флаг с могилы участника СВО Фото:

В селе Раздольном (Амурская область) вандал разгромил могилу бойца СВО, погибшего на фронте. Он раскидал цветы, венки и вырвал флаг. Также от его рук пострадали памятники и оградки других могил, сообщила жена погибшего военнослужащего.

«Обнаружили раскиданные цветы и венки. … Он вырвал флаг! Потом этот человек с флагом бегал по деревне. … Мой муж похоронен в начале ряда, и я, когда дальше пошла, увидела памятник опрокинутый и вырванную оградку», — рассказала девушка Amur.life.

Вандалом оказался безработный 38- летний местный житель. Он извинился перед вдовой и сказал, что не хотел делать ничего плохого, а «просто споткнулся» в состоянии сильного алкогольного опьянения. В настоящее время полицией проводится проверка. Процессуальное решение будет принято после установления суммы причиненного ущерба.

Недавно URA.RU писало, что на Ивановском кладбище в Екатеринбурге вандалы осквернили могилу Семена Золотарева — участника трагически известной группы Дятлова. Преступники нарисовали на портрете на лицевой стороне надгробия свастику, а на задней части — закрасили лицо.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В селе Раздольном (Амурская область) вандал разгромил могилу бойца СВО, погибшего на фронте. Он раскидал цветы, венки и вырвал флаг. Также от его рук пострадали памятники и оградки других могил, сообщила жена погибшего военнослужащего. «Обнаружили раскиданные цветы и венки. … Он вырвал флаг! Потом этот человек с флагом бегал по деревне. … Мой муж похоронен в начале ряда, и я, когда дальше пошла, увидела памятник опрокинутый и вырванную оградку», — рассказала девушка Amur.life. Вандалом оказался безработный 38- летний местный житель. Он извинился перед вдовой и сказал, что не хотел делать ничего плохого, а «просто споткнулся» в состоянии сильного алкогольного опьянения. В настоящее время полицией проводится проверка. Процессуальное решение будет принято после установления суммы причиненного ущерба. Недавно URA.RU писало, что на Ивановском кладбище в Екатеринбурге вандалы осквернили могилу Семена Золотарева — участника трагически известной группы Дятлова. Преступники нарисовали на портрете на лицевой стороне надгробия свастику, а на задней части — закрасили лицо.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...