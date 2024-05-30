Трампа признали виновным в фальсификации документов по всем 34 пунктам

31 мая 2024 в 02:30 Размер текста - 17 +

Суд присяжных вынес Трампу вердикт Фото: Official White House / Andrea Hanks Экс-президента США Дональда Трампа признали виновным в фальсификации финансовой документации. Вердикт вынес суд присяжных в Уголовном суде Манхэттена (Нью-Йорк). Мера наказания будет озвучена позже, передает CNN. «Суд присяжных в Уголовном суде Манхэттена (Нью-Йорк) признал экс-президента США Дональда Трампа виновным в фальсификации финансовой документации», - сообщает CNN. Уточняется, что присяжные признали его виновным по всем 34 пунктам обвинения. Сторона обвинения заявила, что в 2006 году Трамп вступил в интимную связь с порноактрисой Стефани Клиффорд. В 2016 году его юрист Майкл Коэн заплатил женщине 130 тысяч долларов в обмен на заключение соглашения о неразглашении. После избрания на пост президента Трамп возместил Коэну эту сумму. Следствие считает, что таким образом Трамп повлиял на исход президентских выборов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Экс-президента США Дональда Трампа признали виновным в фальсификации финансовой документации. Вердикт вынес суд присяжных в Уголовном суде Манхэттена (Нью-Йорк). Мера наказания будет озвучена позже, передает CNN. «Суд присяжных в Уголовном суде Манхэттена (Нью-Йорк) признал экс-президента США Дональда Трампа виновным в фальсификации финансовой документации», - сообщает CNN. Уточняется, что присяжные признали его виновным по всем 34 пунктам обвинения. Сторона обвинения заявила, что в 2006 году Трамп вступил в интимную связь с порноактрисой Стефани Клиффорд. В 2016 году его юрист Майкл Коэн заплатил женщине 130 тысяч долларов в обмен на заключение соглашения о неразглашении. После избрания на пост президента Трамп возместил Коэну эту сумму. Следствие считает, что таким образом Трамп повлиял на исход президентских выборов.