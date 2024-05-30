Кто может лишиться единого пособия с 1 июня 2024 года

«Известия»: с 1 июня изменится учет алиментов для назначения единого пособия

31 мая 2024 в 04:01 Размер текста - 17 +

Некоторые семьи останутся без единого пособия Фото: Вадим Ахметов © URA.RU С 1 июня 2024 года вступают в силу изменения по учету алиментов для назначения единого пособия. Сам факт отсутствия алиментов не будет причиной для отказа, однако помощь будут учитываться по-другому. Об этом заявила начальник управления социального обеспечения семей с детьми ОСФР по Амурской области Елена Счастливцева. «Сам факт отсутствия алиментов не является причиной для отказа в назначении единого пособия, просто теперь они будут учитываться иначе — алименты не должны быть меньше минимальной законодательной нормы», — сказала Счастливцева в беседе с «Известиями». Получающие алименты могут рассчитывать как на снижение, так и повышение выплаты. В некоторых случаях семьям будет отказано в праве на пособие. Но в случае, когда у ребенка есть единственный родитель или опекун и выплата алиментов на ребенка не предусмотрена, на него они учитываться не будут. Также для родителей определена минимальная сумма алиментов, которую они должны выплачивать на детей. Депутаты партии ЛДПР ранее хотели внести в Госдуму на рассмотрение законопроект о выплате женщинам в возрасте до 25 лет по 200 тысяч рублей за рождение каждого ребенка. Предполагалось, что единовременное пособие получит каждая роженица не зависимо от материального положения. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

С 1 июня 2024 года вступают в силу изменения по учету алиментов для назначения единого пособия. Сам факт отсутствия алиментов не будет причиной для отказа, однако помощь будут учитываться по-другому. Об этом заявила начальник управления социального обеспечения семей с детьми ОСФР по Амурской области Елена Счастливцева. «Сам факт отсутствия алиментов не является причиной для отказа в назначении единого пособия, просто теперь они будут учитываться иначе — алименты не должны быть меньше минимальной законодательной нормы», — сказала Счастливцева в беседе с «Известиями». Получающие алименты могут рассчитывать как на снижение, так и повышение выплаты. В некоторых случаях семьям будет отказано в праве на пособие. Но в случае, когда у ребенка есть единственный родитель или опекун и выплата алиментов на ребенка не предусмотрена, на него они учитываться не будут. Также для родителей определена минимальная сумма алиментов, которую они должны выплачивать на детей. Депутаты партии ЛДПР ранее хотели внести в Госдуму на рассмотрение законопроект о выплате женщинам в возрасте до 25 лет по 200 тысяч рублей за рождение каждого ребенка. Предполагалось, что единовременное пособие получит каждая роженица не зависимо от материального положения.