30 мая 2024

Главный онколог Минздрава назвал причину развития 20 форм рака

Онколог Каприн: курение приводит к появлению 20 форм рака
© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер посетил Челябинскую областную больницу. Челябинск, кардиология, врач, больница
Появления раковых опухолей в легких увеличивается в зависимости от стажа курения Фото:

Курение является причиной почти трети всех случаев рака. Об этом рассказал главный онколог Минздрава России Андрей Каприн.

«Курение табака — канцерогенный фактор, который приводит к развитию как минимум 20 форм рака. Курение является причиной 25-30% всех злокачественных опухолей», — передает слова Каприна РИА Новости.

Он пояснил, что десять элементов канцерогенов, входящие в состав табачного дыма, разносятся с током крови по всему организму и действуют на все тела и ткани. В этом случае чаще всего страдают гортань, пищевод, желудок, печень, поджелудочная железа, желчные пузырьки, ЖКТ органов, молочные железы, почки, мочеточники и даже шейка матки.

Каприн отметил, что вероятность появления раковых опухолей в легких увеличивается в зависимости от стажа курения. Каждые пять лет без табака снижают онкологические заболевания на 7%, заявил он.

Ранее диетолог Михаил Гинзбург сообщил, что регулярное употребление зелени может снизить риск развития рака. По его словам, такие продукты также могут защитить женщин от постменопаузального рака молочной железы и мужчин от рака предстательной железы.

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Курение является причиной почти трети всех случаев рака. Об этом рассказал главный онколог Минздрава России Андрей Каприн. «Курение табака — канцерогенный фактор, который приводит к развитию как минимум 20 форм рака. Курение является причиной 25-30% всех злокачественных опухолей», — передает слова Каприна РИА Новости. Он пояснил, что десять элементов канцерогенов, входящие в состав табачного дыма, разносятся с током крови по всему организму и действуют на все тела и ткани. В этом случае чаще всего страдают гортань, пищевод, желудок, печень, поджелудочная железа, желчные пузырьки, ЖКТ органов, молочные железы, почки, мочеточники и даже шейка матки. Каприн отметил, что вероятность появления раковых опухолей в легких увеличивается в зависимости от стажа курения. Каждые пять лет без табака снижают онкологические заболевания на 7%, заявил он. Ранее диетолог Михаил Гинзбург сообщил, что регулярное употребление зелени может снизить риск развития рака. По его словам, такие продукты также могут защитить женщин от постменопаузального рака молочной железы и мужчин от рака предстательной железы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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