Главный онколог Минздрава назвал причину развития 20 форм рака

Онколог Каприн: курение приводит к появлению 20 форм рака

31 мая 2024 в 04:30 Размер текста - 17 +

Появления раковых опухолей в легких увеличивается в зависимости от стажа курения Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Курение является причиной почти трети всех случаев рака. Об этом рассказал главный онколог Минздрава России Андрей Каприн. «Курение табака — канцерогенный фактор, который приводит к развитию как минимум 20 форм рака. Курение является причиной 25-30% всех злокачественных опухолей», — передает слова Каприна РИА Новости. Он пояснил, что десять элементов канцерогенов, входящие в состав табачного дыма, разносятся с током крови по всему организму и действуют на все тела и ткани. В этом случае чаще всего страдают гортань, пищевод, желудок, печень, поджелудочная железа, желчные пузырьки, ЖКТ органов, молочные железы, почки, мочеточники и даже шейка матки. Каприн отметил, что вероятность появления раковых опухолей в легких увеличивается в зависимости от стажа курения. Каждые пять лет без табака снижают онкологические заболевания на 7%, заявил он. Ранее диетолог Михаил Гинзбург сообщил, что регулярное употребление зелени может снизить риск развития рака. По его словам, такие продукты также могут защитить женщин от постменопаузального рака молочной железы и мужчин от рака предстательной железы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Курение является причиной почти трети всех случаев рака. Об этом рассказал главный онколог Минздрава России Андрей Каприн. «Курение табака — канцерогенный фактор, который приводит к развитию как минимум 20 форм рака. Курение является причиной 25-30% всех злокачественных опухолей», — передает слова Каприна РИА Новости. Он пояснил, что десять элементов канцерогенов, входящие в состав табачного дыма, разносятся с током крови по всему организму и действуют на все тела и ткани. В этом случае чаще всего страдают гортань, пищевод, желудок, печень, поджелудочная железа, желчные пузырьки, ЖКТ органов, молочные железы, почки, мочеточники и даже шейка матки. Каприн отметил, что вероятность появления раковых опухолей в легких увеличивается в зависимости от стажа курения. Каждые пять лет без табака снижают онкологические заболевания на 7%, заявил он. Ранее диетолог Михаил Гинзбург сообщил, что регулярное употребление зелени может снизить риск развития рака. По его словам, такие продукты также могут защитить женщин от постменопаузального рака молочной железы и мужчин от рака предстательной железы.