На Земле начались сильнейшие магнитные бури после взрыва на Солнце

На Земле началась магнитная буря после выброса корональной массы на Солнце 29 мая. Об этом сообщает Гелиогеофизическая служба Института прикладной геофизики (ФГБУ «ИПГ»).
«В конце суток 30 мая зарегистрировано возмущение магнитного поля», — цитирует ТАСС сообщение ученых. Пока степень возмущенности магнитного поля Земли не поднялась даже до минимального уровня G1 (слабый).
Магнитная буря мощностью G3 (сильный) поднимется на Земле 31 мая — 1 июня, прогнозируют ученые ИПГ. Оценка сделана по шкале из пяти показателей, где G5 — экстремальный.
Восемь сильных вспышек на Солнце произошли 29 мая. 27 мая также была зафиксирована вспышка самого высокого класса X. Активность Солнца еще продолжается.
Весной 2024 года отмечена самая высокая активность Солнца за последние пять лет. Пик прогнозировался на май и июнь. URA.RU собрало информацию о том, что не следует делать в эти дни. В прогнозе на июнь указаны дни, когда ждать самые мощные магнитные бури.
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