Reuters: Китай отказался от участия в швейцарской конференции по Украине

Китай сообщил правительствам других стран, что не будет участвовать в швейцарской конференции по Украине, так как она не отвечает условиям Пекина из-за отсутствия России. Об этом сообщается Reuters со ссылкой на источники.
«Китай подтвердил, что не будет участвовать в мирной конференции по Украине, которая пройдет в Швейцарии в следующем месяце», — сообщили четыре источника, передает Reuters. Пекин отклонил приглашение, потому что условия для участия не были выполнены, сказали три источника.
Саммит по урегулированию конфликта на Украине пройдет 15—16 июня в швейцарском Бюргенштоке. Нейтральное правительство Швейцарии стремится к тому, чтобы на саммите присутствовало большое количество людей из разных уголков мира. На него пригласили делегации 160 стран. России в этом числе нет.
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Китай сообщил правительствам других стран, что не будет участвовать в швейцарской конференции по Украине, так как она не отвечает условиям Пекина из-за отсутствия России. Об этом сообщается Reuters со ссылкой на источники. «Китай подтвердил, что не будет участвовать в мирной конференции по Украине, которая пройдет в Швейцарии в следующем месяце», — сообщили четыре источника, передает Reuters. Пекин отклонил приглашение, потому что условия для участия не были выполнены, сказали три источника. Саммит по урегулированию конфликта на Украине пройдет 15—16 июня в швейцарском Бюргенштоке. Нейтральное правительство Швейцарии стремится к тому, чтобы на саммите присутствовало большое количество людей из разных уголков мира. На него пригласили делегации 160 стран. России в этом числе нет.