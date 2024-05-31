Reuters: Китай отказался от участия в швейцарской конференции по Украине

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КНР сообщила, что не будет участвовать в швейцарской конференции по Украине Фото:

Китай сообщил правительствам других стран, что не будет участвовать в швейцарской конференции по Украине, так как она не отвечает условиям Пекина из-за отсутствия России. Об этом сообщается Reuters со ссылкой на источники.

«Китай подтвердил, что не будет участвовать в мирной конференции по Украине, которая пройдет в Швейцарии в следующем месяце», — сообщили четыре источника, передает Reuters. Пекин отклонил приглашение, потому что условия для участия не были выполнены, сказали три источника.

Саммит по урегулированию конфликта на Украине пройдет 15—16 июня в швейцарском Бюргенштоке. Нейтральное правительство Швейцарии стремится к тому, чтобы на саммите присутствовало большое количество людей из разных уголков мира. На него пригласили делегации 160 стран. России в этом числе нет.

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Китай сообщил правительствам других стран, что не будет участвовать в швейцарской конференции по Украине, так как она не отвечает условиям Пекина из-за отсутствия России. Об этом сообщается Reuters со ссылкой на источники. «Китай подтвердил, что не будет участвовать в мирной конференции по Украине, которая пройдет в Швейцарии в следующем месяце», — сообщили четыре источника, передает Reuters. Пекин отклонил приглашение, потому что условия для участия не были выполнены, сказали три источника. Саммит по урегулированию конфликта на Украине пройдет 15—16 июня в швейцарском Бюргенштоке. Нейтральное правительство Швейцарии стремится к тому, чтобы на саммите присутствовало большое количество людей из разных уголков мира. На него пригласили делегации 160 стран. России в этом числе нет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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