30 мая 2024

В Челябинской области 31 мая приостановлена регистрация автомобилей

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Май на дворе. Пермь, иномарка, краска, капот, автомобиль, фара, красная, город, машина
В Челябинске 31 мая временно не регистрирую авто (фото из архива) Фото:

В Челябинской области 31 мая приостановлены регистрация машин и замена водительских прав. Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России.

«В связи с техническим сбоем программного обеспечения в регистрационно-экзаменационных подразделениях Челябинской области оказание государственных услуг по регистрации транспортных средств и замене водительских удостоверений приостановлено», — сообщает пресс-служба ведомства в своем telegram-канале. Проводятся работы по устранению технических неисправностей.

Информации по времени устранения неисправностей пока нет. Аналогичная ситуация складывалась в челябинском ГИБДД 28 мая, когда также временно было отказано в регистрации новых автомобилей и замене водительских прав.

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В Челябинской области 31 мая приостановлены регистрация машин и замена водительских прав. Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России. «В связи с техническим сбоем программного обеспечения в регистрационно-экзаменационных подразделениях Челябинской области оказание государственных услуг по регистрации транспортных средств и замене водительских удостоверений приостановлено», — сообщает пресс-служба ведомства в своем telegram-канале. Проводятся работы по устранению технических неисправностей. Информации по времени устранения неисправностей пока нет. Аналогичная ситуация складывалась в челябинском ГИБДД 28 мая, когда также временно было отказано в регистрации новых автомобилей и замене водительских прав.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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