В Челябинской области 31 мая приостановлена регистрация автомобилей

В Челябинской области 31 мая приостановлены регистрация машин и замена водительских прав. Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России.
«В связи с техническим сбоем программного обеспечения в регистрационно-экзаменационных подразделениях Челябинской области оказание государственных услуг по регистрации транспортных средств и замене водительских удостоверений приостановлено», — сообщает пресс-служба ведомства в своем telegram-канале. Проводятся работы по устранению технических неисправностей.
Информации по времени устранения неисправностей пока нет. Аналогичная ситуация складывалась в челябинском ГИБДД 28 мая, когда также временно было отказано в регистрации новых автомобилей и замене водительских прав.
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