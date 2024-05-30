На выезде из Казахстана в Челябинскую область не пустили 17 тонн капусты и перца

На пункте пропуска «Бугристое» между Челябинской областью и Казахстаном заблокировали провоз 17 тонн капусты и перца. Как URA.RU сообщили в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, препятствием стало несоответствие в документации.
«Партия растительной продукции была возвращена отправителю в связи с несоответствием указанного в фитосанитарных сертификатах пункта пропуска. В документации был указан пункт пропуска „Маштаково“ в Оренбургской области, тогда как груз пытались провезти через „Бугристое“ в Челябинской области», — отметили в управлении.
Инспекторы Россельхознадзора совместно с сотрудниками ФСБ и таможни обнаружили несоответствие в ходе фитосанитарного контроля. Груз, состоящий из 2,5 тонны пекинской капусты, 2,5 тонны цветной капусты и 12 тонн сладкого перца, следовал в Москву. Машину остановили и возвратили на территорию Казахстана.
Это не первый случай, когда на границе Челябинской области останавливают грузы из-за проблем с документами. В мае были заблокированы партии из 40 тонн репчатого лука, 20 тонн белокочанной капусты и почти 19 тонн черешни по аналогичным причинам.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!