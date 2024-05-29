В Челябинскую область не пустили 40 тонн черешни и лука из Казахстана

В Челябинской области на границе с Казахстаном запретили ввоз 40 тонн черешни и лука. Причиной стал неверный пункт пропуска в документах, сообщили URA.RU в Уральском Россельхознадзоре.
«Вблизи пункта пропуска „Бугристое“ (Троицк) запрещен ввоз двух партий продукции общим весом 40 тонн. Основанием для возврата 20 тонн репчатого лука и 18,8 тонны черешни послужило несоответствие пункта пропуска, указанного в документе», — сообщили URA.RU в Россельхознадзоре.
В сертификате был указан пункт «Маштаково» Оренбургской области. Перевозчик при этом обязан ввозить груз в Россию только через тот пункт, который указан в документах. Ведомство остановило ввоз партий совместно с пограничным управлением ФСБ и Челябинской таможней.
Ранее по той же причине таможенники не пустили в регион 20 тонн репчатого лука. Партия должна была следовать до пункта пропуска в Петухово Курганской области.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!