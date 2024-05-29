29 мая 2024

В Челябинскую область не пустили 40 тонн черешни и лука из Казахстана

© Служба новостей «URA.RU»
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Партию не пустили на территорию страны из-за неверного пунта пропуска
Партию не пустили на территорию страны из-за неверного пунта пропуска Фото:

В Челябинской области на границе с Казахстаном запретили ввоз 40 тонн черешни и лука. Причиной стал неверный пункт пропуска в документах, сообщили URA.RU в Уральском Россельхознадзоре.

«Вблизи пункта пропуска „Бугристое“ (Троицк) запрещен ввоз двух партий продукции общим весом 40 тонн. Основанием для возврата 20 тонн репчатого лука и 18,8 тонны черешни послужило несоответствие пункта пропуска, указанного в документе», — сообщили URA.RU в Россельхознадзоре.

В сертификате был указан пункт «Маштаково» Оренбургской области. Перевозчик при этом обязан ввозить груз в Россию только через тот пункт, который указан в документах. Ведомство остановило ввоз партий совместно с пограничным управлением ФСБ и Челябинской таможней.

Ранее по той же причине таможенники не пустили в регион 20 тонн репчатого лука. Партия должна была следовать до пункта пропуска в Петухово Курганской области.

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В Челябинской области на границе с Казахстаном запретили ввоз 40 тонн черешни и лука. Причиной стал неверный пункт пропуска в документах, сообщили URA.RU в Уральском Россельхознадзоре. «Вблизи пункта пропуска „Бугристое“ (Троицк) запрещен ввоз двух партий продукции общим весом 40 тонн. Основанием для возврата 20 тонн репчатого лука и 18,8 тонны черешни послужило несоответствие пункта пропуска, указанного в документе», — сообщили URA.RU в Россельхознадзоре. В сертификате был указан пункт «Маштаково» Оренбургской области. Перевозчик при этом обязан ввозить груз в Россию только через тот пункт, который указан в документах. Ведомство остановило ввоз партий совместно с пограничным управлением ФСБ и Челябинской таможней. Ранее по той же причине таможенники не пустили в регион 20 тонн репчатого лука. Партия должна была следовать до пункта пропуска в Петухово Курганской области.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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