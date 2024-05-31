МО: пять украинских ракет «Нептун» и 29 БПЛА уничтожили над Краснодарским краем

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Краснодарский край атаковали БПЛА Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Средства ПВО за ночь 31 мая истребили несколько ракет «Нептун» и 29 беспилотников над Краснодарским краем. Об этом сообщили представители Минобороны.

«Пресечен ряд попыток совершить террористические атаки с применением противокорабельных ракет „Нептун“ и беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории РФ. Над территорией Краснодарского края уничтожены и перехвачены пять противокорабельных ракет и двадцать девять БпЛА», — говорится в telegram-канале Минобороны. Отмечается, что беспилотники были замечены и уничтожены также над территорией Воронежской, Белгородской и Тамбовской областей.

Утром 31 мая стало известно о пожаре на нефтебазе в Краснодарском крае. Он возник после удара ВСУ по объекту. Спустя два часа пожар удалось потушить. В результате ЧП пострадали два сотрудника нефтебазы.

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Средства ПВО за ночь 31 мая истребили несколько ракет «Нептун» и 29 беспилотников над Краснодарским краем. Об этом сообщили представители Минобороны. «Пресечен ряд попыток совершить террористические атаки с применением противокорабельных ракет „Нептун“ и беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории РФ. Над территорией Краснодарского края уничтожены и перехвачены пять противокорабельных ракет и двадцать девять БпЛА», — говорится в telegram-канале Минобороны. Отмечается, что беспилотники были замечены и уничтожены также над территорией Воронежской, Белгородской и Тамбовской областей. Утром 31 мая стало известно о пожаре на нефтебазе в Краснодарском крае. Он возник после удара ВСУ по объекту. Спустя два часа пожар удалось потушить. В результате ЧП пострадали два сотрудника нефтебазы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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