МО: пять украинских ракет «Нептун» и 29 БПЛА уничтожили над Краснодарским краем

31 мая 2024 в 09:50 Размер текста - 17 +

Краснодарский край атаковали БПЛА Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Средства ПВО за ночь 31 мая истребили несколько ракет «Нептун» и 29 беспилотников над Краснодарским краем. Об этом сообщили представители Минобороны. «Пресечен ряд попыток совершить террористические атаки с применением противокорабельных ракет „Нептун“ и беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории РФ. Над территорией Краснодарского края уничтожены и перехвачены пять противокорабельных ракет и двадцать девять БпЛА», — говорится в telegram-канале Минобороны. Отмечается, что беспилотники были замечены и уничтожены также над территорией Воронежской, Белгородской и Тамбовской областей. Утром 31 мая стало известно о пожаре на нефтебазе в Краснодарском крае. Он возник после удара ВСУ по объекту. Спустя два часа пожар удалось потушить. В результате ЧП пострадали два сотрудника нефтебазы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Средства ПВО за ночь 31 мая истребили несколько ракет «Нептун» и 29 беспилотников над Краснодарским краем. Об этом сообщили представители Минобороны. «Пресечен ряд попыток совершить террористические атаки с применением противокорабельных ракет „Нептун“ и беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории РФ. Над территорией Краснодарского края уничтожены и перехвачены пять противокорабельных ракет и двадцать девять БпЛА», — говорится в telegram-канале Минобороны. Отмечается, что беспилотники были замечены и уничтожены также над территорией Воронежской, Белгородской и Тамбовской областей. Утром 31 мая стало известно о пожаре на нефтебазе в Краснодарском крае. Он возник после удара ВСУ по объекту. Спустя два часа пожар удалось потушить. В результате ЧП пострадали два сотрудника нефтебазы.