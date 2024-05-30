30 мая 2024

В ХМАО вырос спрос на услуги сварщиков

© Служба новостей «URA.RU»
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Сварщикам в ХМАО предлагают зарплату почти в 150 тысяч рублей
Сварщикам в ХМАО предлагают зарплату почти в 150 тысяч рублей Фото:

С начала 2024 года в ХМАО на 50% вырос спрос на услуги сварщиков. Югорчанам предлагают зарплату в почти 150 тысяч рублей. Об этом URA.RU сообщили аналитика сервиса HeadHunter.

«За минувшие пять месяцев года было открыто свыше 650 вакансий для сварщиков, и это на 50% больше, чем годом ранее. Ханты-Мансийский АО входит в ТОП-20 регионов по количеству открытых вакансий для сварщиков», — поделились эксперты.

В округе работодателям даже пришлось поднять зарплату, чтобы привлечь сварщиков. Соискателям предлагают в среднем почти 150 тысяч рублей.

Ранее URA.RU писало о самых высокооплачиваемых профессиях в ХМАО. В их числе — машинисты, сварщик и водители.

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С начала 2024 года в ХМАО на 50% вырос спрос на услуги сварщиков. Югорчанам предлагают зарплату в почти 150 тысяч рублей. Об этом URA.RU сообщили аналитика сервиса HeadHunter. «За минувшие пять месяцев года было открыто свыше 650 вакансий для сварщиков, и это на 50% больше, чем годом ранее. Ханты-Мансийский АО входит в ТОП-20 регионов по количеству открытых вакансий для сварщиков», — поделились эксперты. В округе работодателям даже пришлось поднять зарплату, чтобы привлечь сварщиков. Соискателям предлагают в среднем почти 150 тысяч рублей. Ранее URA.RU писало о самых высокооплачиваемых профессиях в ХМАО. В их числе — машинисты, сварщик и водители.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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