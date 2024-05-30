Глава Екатеринбурга заявил, что ему стыдно за город из-за дорог

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов заявил, что ему «начинает становиться стыдно» за город из-за дорог. Гнев градоначальника вызвало состояние проспекта Ленина.
«Мне начинает становиться стыдно за наш город. Я отвечаю за эту территорию вне зависимости, федеральная это дорога или региональная <…> Надо срочно делать. Ездить там просто стыдно», — передает слова Орлова на заседании коллегии в администрации 66.ru.
На восстановление улицы потратят 60 миллионов рублей. Во время ремонта дорожники должны будут устранить колеи.
URA.RU сообщало, что в этом сезоне городские власти отремонтируют 24 участка. На это потратят около 1,5 миллиарда рублей.
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