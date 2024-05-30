30 мая 2024

Глава Екатеринбурга заявил, что ему стыдно за город из-за дорог

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Пыль на проспекте Ленина. Екатеринбург, город екатеринбург, проспект ленина
На ремонт проспекта Ленина потратят 60 миллионов Фото:

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов заявил, что ему «начинает становиться стыдно» за город из-за дорог. Гнев градоначальника вызвало состояние проспекта Ленина.

«Мне начинает становиться стыдно за наш город. Я отвечаю за эту территорию вне зависимости, федеральная это дорога или региональная <…> Надо срочно делать. Ездить там просто стыдно», — передает слова Орлова на заседании коллегии в администрации 66.ru.

На восстановление улицы потратят 60 миллионов рублей. Во время ремонта дорожники должны будут устранить колеи.

URA.RU сообщало, что в этом сезоне городские власти отремонтируют 24 участка. На это потратят около 1,5 миллиарда рублей.

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Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов заявил, что ему «начинает становиться стыдно» за город из-за дорог. Гнев градоначальника вызвало состояние проспекта Ленина. «Мне начинает становиться стыдно за наш город. Я отвечаю за эту территорию вне зависимости, федеральная это дорога или региональная <…> Надо срочно делать. Ездить там просто стыдно», — передает слова Орлова на заседании коллегии в администрации 66.ru. На восстановление улицы потратят 60 миллионов рублей. Во время ремонта дорожники должны будут устранить колеи. URA.RU сообщало, что в этом сезоне городские власти отремонтируют 24 участка. На это потратят около 1,5 миллиарда рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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