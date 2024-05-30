Названы главные причины смертности среди детей Челябинской области

Травмы, отравления и утопления стали главными причинами смертности детей в Челябинской области за 2023 год. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального минздрава.
«В структуре смертности детей от 0 до 17 лет за 12 месяцев 2023 года первое ранговое место занимают травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних причин (27,2%). Еще одна из частых внешних причина смерти среди детей — утопление», — уточнили в пресс-службе ведомства.
В ведомстве отметили, что также в числе причин детской смертности значатся состояния, возникающие в перинатальном периоде, болезни нервной системы, врожденные аномалии и пороки развития, новообразования. Медики напомнили, что смертельные травмы маленький ребенок может получить при падении из окна. Кроме того, они отметили важность соблюдения правил дорожного движения юными самокатчиками и велосипедистами, а родителям порекомендовали всегда использовать автокресло и не садиться за руль в состоянии алкогольного опьянения.
Ранее URA.RU сообщало, что болезни системы кровообращения, онкология и травмы стали лидерами причин смертности жителей Челябинской области. Врачи дали ряд рекомендаций, как устранить большинство рисков.
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