30 мая 2024

Названы главные причины смертности среди детей Челябинской области

Травмы, отравления и утопления лидируют в причинах смертности челябинских детей
© Служба новостей «URA.RU»
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«Путинский» пляж на озере Смолино. Челябинск, купающиеся, купание, лето, жара, утопающий, водоем, безопасность на воде, тонет
Утопление стало одной из главных причин детской смертности Фото:

Травмы, отравления и утопления стали главными причинами смертности детей в Челябинской области за 2023 год. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального минздрава.

«В структуре смертности детей от 0 до 17 лет за 12 месяцев 2023 года первое ранговое место занимают травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних причин (27,2%). Еще одна из частых внешних причина смерти среди детей — утопление», — уточнили в пресс-службе ведомства.

В ведомстве отметили, что также в числе причин детской смертности значатся состояния, возникающие в перинатальном периоде, болезни нервной системы, врожденные аномалии и пороки развития, новообразования. Медики напомнили, что смертельные травмы маленький ребенок может получить при падении из окна. Кроме того, они отметили важность соблюдения правил дорожного движения юными самокатчиками и велосипедистами, а родителям порекомендовали всегда использовать автокресло и не садиться за руль в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее URA.RU сообщало, что болезни системы кровообращения, онкология и травмы стали лидерами причин смертности жителей Челябинской области. Врачи дали ряд рекомендаций, как устранить большинство рисков.

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Травмы, отравления и утопления стали главными причинами смертности детей в Челябинской области за 2023 год. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального минздрава. «В структуре смертности детей от 0 до 17 лет за 12 месяцев 2023 года первое ранговое место занимают травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних причин (27,2%). Еще одна из частых внешних причина смерти среди детей — утопление», — уточнили в пресс-службе ведомства. В ведомстве отметили, что также в числе причин детской смертности значатся состояния, возникающие в перинатальном периоде, болезни нервной системы, врожденные аномалии и пороки развития, новообразования. Медики напомнили, что смертельные травмы маленький ребенок может получить при падении из окна. Кроме того, они отметили важность соблюдения правил дорожного движения юными самокатчиками и велосипедистами, а родителям порекомендовали всегда использовать автокресло и не садиться за руль в состоянии алкогольного опьянения. Ранее URA.RU сообщало, что болезни системы кровообращения, онкология и травмы стали лидерами причин смертности жителей Челябинской области. Врачи дали ряд рекомендаций, как устранить большинство рисков.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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