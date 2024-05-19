19 мая 2024

Названы главные причины смертности среди жителей Челябинской области

Болезни системы кровообращения лидируют в причинах смертности челябинцев
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Болезни сердечно-сосудистой системы лидируют среди причин смертности челябинцев Фото:

Болезни системы кровообращения, онкология и травмы стали лидерами причин смертности жителей Челябинской области. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального минздрава.

«В числе причин смертности на Южном Урале на первом месте болезни системы кровообращения, на втором — злокачественные новообразования. На третьем — смерть от внешних причин, на четвертом месте — болезни органов пищеварения», — уточнили URA.RU в пресс-службе ведомства.

В качестве мер профилактики хронических заболеваний челябинские врачи предлагают регулярно проводить диспансеризацию и наблюдение врачей, а также вести здоровый образ жизни. Медики уточнили, что чаще всего пациенты с заболеваниями системы кровообращения, онкологическими заболеваниями умирают в период неблагоприятного эпидсезона, когда основное заболевание осложняется присоединением инфекции. Врачи рекомендуют вакцинироваться против гриппа и пневмококковой инфекции, которые напрямую влияют на течение сочетанной патологии.

Ранее стало известно, что в Челябинской области по итогам 2023 года смертность от прогрессивных форм вируса иммунодефицита человека (ВИЧ) снизилась на 4,8%. Кроме того, число новых случаев заболеваемости иммунодефицитом снизилось на 1,9%.

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Болезни системы кровообращения, онкология и травмы стали лидерами причин смертности жителей Челябинской области. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального минздрава. «В числе причин смертности на Южном Урале на первом месте болезни системы кровообращения, на втором — злокачественные новообразования. На третьем — смерть от внешних причин, на четвертом месте — болезни органов пищеварения», — уточнили URA.RU в пресс-службе ведомства. В качестве мер профилактики хронических заболеваний челябинские врачи предлагают регулярно проводить диспансеризацию и наблюдение врачей, а также вести здоровый образ жизни. Медики уточнили, что чаще всего пациенты с заболеваниями системы кровообращения, онкологическими заболеваниями умирают в период неблагоприятного эпидсезона, когда основное заболевание осложняется присоединением инфекции. Врачи рекомендуют вакцинироваться против гриппа и пневмококковой инфекции, которые напрямую влияют на течение сочетанной патологии. Ранее стало известно, что в Челябинской области по итогам 2023 года смертность от прогрессивных форм вируса иммунодефицита человека (ВИЧ) снизилась на 4,8%. Кроме того, число новых случаев заболеваемости иммунодефицитом снизилось на 1,9%.
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© Служба новостей «URA.RU»
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