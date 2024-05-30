Колокольцев пожелал подросткам успехов в достижении поставленных целей Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Глава МВД РФ Владимир Колокольцев наградил 18-летнего и 17-летнего парней из Екатеринбурга, поймавших двух подростков, которые украли сотовый телефон у школьника под предлогом дать позвонить. Ребята получили почетные грамоты ведомства и ценные подарки, рассказала URA.RU официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Владимир Колокольцев наградил юных героев почетными грамотами МВД России и ценными подарками. Министр внутренних дел России наградил двух подростков из Екатеринбурга — 18-летнего Григория Зыкова и 17-летнего Данила Соседкова», — следует из сообщения.

Инцидент, в котором отличились юные екатеринбуржцы, произошел в ноябре 2023 года. Тогда два подростка 15—17 лет подошли к 13-летнему школьнику, и попросив дать позвонить, убежали с телефоном. Мальчик обратился за помощью к Зыкову и Соседкову, которые помогли найти и задержать обидчиков. «Прибывший по вызову наряд полиции установил всех участников происшествия. Задержанные были привлечены к уголовной ответственности», — отметила Волк.

Как сообщил пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, мероприятие проходило в режиме видеоконференцсвязи. «В Екатеринбурге почетные грамоты юным героям и их мамам вручал начальник свердловского главка МВД Александр Мешков», — подчеркнул Горелых.

Еще один школьник из Первоуральска был награжден знаком отличия «Юнармейская доблесть I степени» от Минобороны. Подростка отметили за то, что осенью 2022 года он защитил сестру и ее подруг от приставаний пьяного дебошира.

Фото: пресс-секретарь свердловского главка МВД Валерий Горелых