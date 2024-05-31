Россиянам рассказали, откуда будут привезены яблоки этим летом

Россельхознадзор: Россия завезет яблоки из шести стран
© Служба новостей «URA.RU»
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Конференция по созданию экологического кластера. Сысерть, яблоки
Россия не столкнется с дефицитом яблок Фото:

В Россию будут завезены яблоки из Азербайджана, Турции, Армении, Белоруссии, Сербии и Приднестровья. Об этом сообщил замруководителя Россельхознадзора Антон Кармазин в кулуарах Всероссийского зернового форума.

«Что касается яблок, [все] будет замещено поставками из тех же наших ближайших дружественных соседних стран — из Азербайджана, Турции, Армении, Белоруссии, Сербии и Приднестровья», — сказал Кармазин. Он отметил, что ни роста цен, ни тем более дефицита яблок на российском рынке не ожидается.

Ранее министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут сообщила, что из-за майских заморозков Россия столкнется с дефицитом яблок. Также повилась информация о том, что Минсельхоз России планирует ввести федеральный режим ЧС из-за заморозков.

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В Россию будут завезены яблоки из Азербайджана, Турции, Армении, Белоруссии, Сербии и Приднестровья. Об этом сообщил замруководителя Россельхознадзора Антон Кармазин в кулуарах Всероссийского зернового форума. «Что касается яблок, [все] будет замещено поставками из тех же наших ближайших дружественных соседних стран — из Азербайджана, Турции, Армении, Белоруссии, Сербии и Приднестровья», — сказал Кармазин. Он отметил, что ни роста цен, ни тем более дефицита яблок на российском рынке не ожидается. Ранее министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут сообщила, что из-за майских заморозков Россия столкнется с дефицитом яблок. Также повилась информация о том, что Минсельхоз России планирует ввести федеральный режим ЧС из-за заморозков.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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