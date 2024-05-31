Россиянам рассказали, откуда будут привезены яблоки этим летом

Россельхознадзор: Россия завезет яблоки из шести стран

31 мая 2024 в 11:45 Размер текста - 17 +

Россия не столкнется с дефицитом яблок Фото: Илья Московец © URA.RU В Россию будут завезены яблоки из Азербайджана, Турции, Армении, Белоруссии, Сербии и Приднестровья. Об этом сообщил замруководителя Россельхознадзора Антон Кармазин в кулуарах Всероссийского зернового форума. «Что касается яблок, [все] будет замещено поставками из тех же наших ближайших дружественных соседних стран — из Азербайджана, Турции, Армении, Белоруссии, Сербии и Приднестровья», — сказал Кармазин. Он отметил, что ни роста цен, ни тем более дефицита яблок на российском рынке не ожидается. Ранее министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут сообщила, что из-за майских заморозков Россия столкнется с дефицитом яблок. Также повилась информация о том, что Минсельхоз России планирует ввести федеральный режим ЧС из-за заморозков. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Россию будут завезены яблоки из Азербайджана, Турции, Армении, Белоруссии, Сербии и Приднестровья. Об этом сообщил замруководителя Россельхознадзора Антон Кармазин в кулуарах Всероссийского зернового форума. «Что касается яблок, [все] будет замещено поставками из тех же наших ближайших дружественных соседних стран — из Азербайджана, Турции, Армении, Белоруссии, Сербии и Приднестровья», — сказал Кармазин. Он отметил, что ни роста цен, ни тем более дефицита яблок на российском рынке не ожидается. Ранее министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут сообщила, что из-за майских заморозков Россия столкнется с дефицитом яблок. Также повилась информация о том, что Минсельхоз России планирует ввести федеральный режим ЧС из-за заморозков.