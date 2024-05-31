Украине пообещали передать транш от активов РФ этим летом

О’Салливан: первый транш от российских активов Украина может получить уже летом
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Спецпосланник ЕС отметил, что решение о том, что деньги будут направлены для помощи Украине, уже принято
Спецпосланник ЕС отметил, что решение о том, что деньги будут направлены для помощи Украине, уже принято Фото:

Украина может получить первый транш финансовой помощи от Евросоюза, образованный за счет замороженных российских активов, уже этим летом. Об этом сообщил спецпосланник ЕС по санкциям Дэвид О'Салливан.

«Мы говорим о лете. Я не хотел бы обещать, когда именно деньги поступят на счет, но решения будут приняты в ближайшие несколько недель», — сказал О'Салливан, передает ТАСС. Он добавил, что после принятого решения будет произведена выплата. 

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский рассказал, что Украина достигла договоренностей с Бельгией о том, что Киев получит из доходов от замороженных активов России 1,7 млрд евро в 2024 году. Также он добавил, что в отношениях между Киевом и Брюсселем наступает новая страница, передает MK.RU

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Украина может получить первый транш финансовой помощи от Евросоюза, образованный за счет замороженных российских активов, уже этим летом. Об этом сообщил спецпосланник ЕС по санкциям Дэвид О'Салливан. «Мы говорим о лете. Я не хотел бы обещать, когда именно деньги поступят на счет, но решения будут приняты в ближайшие несколько недель», — сказал О'Салливан, передает ТАСС. Он добавил, что после принятого решения будет произведена выплата.  Ранее украинский лидер Владимир Зеленский рассказал, что Украина достигла договоренностей с Бельгией о том, что Киев получит из доходов от замороженных активов России 1,7 млрд евро в 2024 году. Также он добавил, что в отношениях между Киевом и Брюсселем наступает новая страница, передает MK.RU. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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