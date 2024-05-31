Украине пообещали передать транш от активов РФ этим летом

Украина может получить первый транш финансовой помощи от Евросоюза, образованный за счет замороженных российских активов, уже этим летом. Об этом сообщил спецпосланник ЕС по санкциям Дэвид О'Салливан.
«Мы говорим о лете. Я не хотел бы обещать, когда именно деньги поступят на счет, но решения будут приняты в ближайшие несколько недель», — сказал О'Салливан, передает ТАСС. Он добавил, что после принятого решения будет произведена выплата.
Ранее украинский лидер Владимир Зеленский рассказал, что Украина достигла договоренностей с Бельгией о том, что Киев получит из доходов от замороженных активов России 1,7 млрд евро в 2024 году. Также он добавил, что в отношениях между Киевом и Брюсселем наступает новая страница, передает MK.RU.
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