Белоусов назвал потери ВСУ в мае 2024 года

Глава Минобороны РФ Белоусов: ВСУ в мае потеряли более 35 тысяч военнослужащих

31 мая 2024 в 12:46 Размер текста - 17 +

Сбито 11 самолетов и четыре вертолета, рассказал Андрей Белоусов Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины в мае 2024 года утратили более 35 тысяч военнослужащих и свыше 2700 единиц техники. Об этом сообщил министр обороны России Андрей Белоусов. «В мае противник потерял более 35 тысяч военнослужащих и двух тысяч семисот единиц различного вооружения», — сказал Белоусов в ходе заседания Совета министров обороны ОДКБ в Алма-Ате, передает РИА Новости. Он добавил, что среди потерь ВСУ 90 танков и боевых бронированных машин, включая четыре «Абрамса», семь «Леопардов» и 12 «Бредли». Кроме того, украинские силы потеряли 11 самолетов и четыре вертолета. Были ликвидированы 730 орудий полевой артиллерии и реактивных систем залпового огня, заключил Белоусов. В апреле стало известно, что потери украинской армии с начала конфликта с Россией составили порядка 500 тысяч военных. Об этом сообщал бывший министр обороны РФ Сергей Шойгу. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Вооруженные силы Украины в мае 2024 года утратили более 35 тысяч военнослужащих и свыше 2700 единиц техники. Об этом сообщил министр обороны России Андрей Белоусов. «В мае противник потерял более 35 тысяч военнослужащих и двух тысяч семисот единиц различного вооружения», — сказал Белоусов в ходе заседания Совета министров обороны ОДКБ в Алма-Ате, передает РИА Новости. Он добавил, что среди потерь ВСУ 90 танков и боевых бронированных машин, включая четыре «Абрамса», семь «Леопардов» и 12 «Бредли». Кроме того, украинские силы потеряли 11 самолетов и четыре вертолета. Были ликвидированы 730 орудий полевой артиллерии и реактивных систем залпового огня, заключил Белоусов. В апреле стало известно, что потери украинской армии с начала конфликта с Россией составили порядка 500 тысяч военных. Об этом сообщал бывший министр обороны РФ Сергей Шойгу.