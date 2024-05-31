Белоусов назвал потери ВСУ в мае 2024 года

Глава Минобороны РФ Белоусов: ВСУ в мае потеряли более 35 тысяч военнослужащих
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ПМЭФ-2021, третий день. Белоусов, Разуваева. Санкт-Петербург, белоусов андрей
Сбито 11 самолетов и четыре вертолета, рассказал Андрей Белоусов Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины в мае 2024 года утратили более 35 тысяч военнослужащих и свыше 2700 единиц техники. Об этом сообщил министр обороны России Андрей Белоусов.

«В мае противник потерял более 35 тысяч военнослужащих и двух тысяч семисот единиц различного вооружения», — сказал Белоусов в ходе заседания Совета министров обороны ОДКБ в Алма-Ате, передает РИА Новости. Он добавил, что среди потерь ВСУ 90 танков и боевых бронированных машин, включая четыре «Абрамса», семь «Леопардов» и 12 «Бредли».

Кроме того, украинские силы потеряли 11 самолетов и четыре вертолета. Были ликвидированы 730 орудий полевой артиллерии и реактивных систем залпового огня, заключил Белоусов.

В апреле стало известно, что потери украинской армии с начала конфликта с Россией составили порядка 500 тысяч военных. Об этом сообщал бывший министр обороны РФ Сергей Шойгу.

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Вооруженные силы Украины в мае 2024 года утратили более 35 тысяч военнослужащих и свыше 2700 единиц техники. Об этом сообщил министр обороны России Андрей Белоусов. «В мае противник потерял более 35 тысяч военнослужащих и двух тысяч семисот единиц различного вооружения», — сказал Белоусов в ходе заседания Совета министров обороны ОДКБ в Алма-Ате, передает РИА Новости. Он добавил, что среди потерь ВСУ 90 танков и боевых бронированных машин, включая четыре «Абрамса», семь «Леопардов» и 12 «Бредли». Кроме того, украинские силы потеряли 11 самолетов и четыре вертолета. Были ликвидированы 730 орудий полевой артиллерии и реактивных систем залпового огня, заключил Белоусов. В апреле стало известно, что потери украинской армии с начала конфликта с Россией составили порядка 500 тысяч военных. Об этом сообщал бывший министр обороны РФ Сергей Шойгу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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