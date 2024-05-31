В Кремле отреагировали на выход России на 4 место в мире по ВВП

31 мая 2024 в 15:00 Размер текста - 17 +

В Кремле отреагировали на выход России на 4 место в мире по ВВП Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Кремле заявили, что экономика России развивается быстро и положительно оценили темпы ее роста. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос URA.RU о последних данных Всемирного банка, согласно которым, Россия вышла на 4 место в мире по паритету покупательной способности. «Безусловно, темпы роста нашей экономики очень положительные. Экономика развивается быстро. Ведется очень серьезная работа правительства, экономического блока. При этом существуют определенные вызовы — макро- и микроэкономического плана, в отношении которых изыскиваются методы минимизации рисков. Но экономика, да, растет», — отметил Песков. Всемирный банк актуализировал данные рейтинга ВВП по паритету покупательной способности. Россия заняла в нем четвертую строчку, уступив только Китаю, США и Индии. При этом в новом майском указе президента Путина задача подняться на четвертую строчку ставилась к 2030 году. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Кремле заявили, что экономика России развивается быстро и положительно оценили темпы ее роста. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос URA.RU о последних данных Всемирного банка, согласно которым, Россия вышла на 4 место в мире по паритету покупательной способности. «Безусловно, темпы роста нашей экономики очень положительные. Экономика развивается быстро. Ведется очень серьезная работа правительства, экономического блока. При этом существуют определенные вызовы — макро- и микроэкономического плана, в отношении которых изыскиваются методы минимизации рисков. Но экономика, да, растет», — отметил Песков. Всемирный банк актуализировал данные рейтинга ВВП по паритету покупательной способности. Россия заняла в нем четвертую строчку, уступив только Китаю, США и Индии. При этом в новом майском указе президента Путина задача подняться на четвертую строчку ставилась к 2030 году.