В Кремле отреагировали на выход России на 4 место в мире по ВВП

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Дмитрий Песков и Сергей Лавров. Санкт-Петербург, песков дмитрий
В Кремле отреагировали на выход России на 4 место в мире по ВВП Фото:

В Кремле заявили, что экономика России развивается быстро и положительно оценили темпы ее роста. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос URA.RU о последних данных Всемирного банка, согласно которым, Россия вышла на 4 место в мире по паритету покупательной способности.

«Безусловно, темпы роста нашей экономики очень положительные. Экономика развивается быстро. Ведется очень серьезная работа правительства, экономического блока. При этом существуют определенные вызовы — макро- и микроэкономического плана, в отношении которых изыскиваются методы минимизации рисков. Но экономика, да, растет», — отметил Песков.

Всемирный банк актуализировал данные рейтинга ВВП по паритету покупательной способности. Россия заняла в нем четвертую строчку, уступив только Китаю, США и Индии. При этом в новом майском указе президента Путина задача подняться на четвертую строчку ставилась к 2030 году.

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В Кремле заявили, что экономика России развивается быстро и положительно оценили темпы ее роста. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос URA.RU о последних данных Всемирного банка, согласно которым, Россия вышла на 4 место в мире по паритету покупательной способности. «Безусловно, темпы роста нашей экономики очень положительные. Экономика развивается быстро. Ведется очень серьезная работа правительства, экономического блока. При этом существуют определенные вызовы — макро- и микроэкономического плана, в отношении которых изыскиваются методы минимизации рисков. Но экономика, да, растет», — отметил Песков. Всемирный банк актуализировал данные рейтинга ВВП по паритету покупательной способности. Россия заняла в нем четвертую строчку, уступив только Китаю, США и Индии. При этом в новом майском указе президента Путина задача подняться на четвертую строчку ставилась к 2030 году.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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