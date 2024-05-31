Песков: дефицит бюджета не повлияет на программы развития — все учтено

Дефицит федерального бюджета, который по итогам января-апреля 2024 года составил почти 4 трлн рублей, не повлияет на финансирование проектов развития. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя URA.RU данные Федерального казначейства РФ.
«Все проекты развития, все программы развития просчитываются весьма скрупулезно. На них заранее изыскиваются средства. Они будут выполняться все в том объеме, в котором запланировано», — заверил Песков.
По данным Федерального казначейства РФ, дефицит госбюджета по итогам января-апреля 2024 года составил 3 трлн 963 млрд рублей (+23,1% год к году). Предварительные оценки Минфина РФ были более оптимистичными. В ведомстве давали цифру 1 трлн 484 млрд рублей.
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