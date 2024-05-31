Двух свердловчан освободили из украинского плена

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Солдаты находятся на территории РФ
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новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Два жителя Свердловской области освобождены из украинского плена. Обмен военнослужащими между Россией и Украиной произошел 31 мая, рассказала URA.RU уполномоченный по правам человека в регионе Татьяна Мерзлякова.

«Из освобожденных военнопленных есть двое свердловчан. Они уже находятся на территории России. Одного из солдат я помню, ходатайствовал командир железнодорожной бригады, когда я приезжала к ним на открытие памятника», — пояснила Мерзлякова.

В прошлый обмен военнопленными на родину вернулись пятеро свердловчан. Примерно через месяц солдат доставили на Средний Урал после реабилитации в Москве. Некоторым понадобилась дополнительная медицинская помощь в других регионах.

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Два жителя Свердловской области освобождены из украинского плена. Обмен военнослужащими между Россией и Украиной произошел 31 мая, рассказала URA.RU уполномоченный по правам человека в регионе Татьяна Мерзлякова. «Из освобожденных военнопленных есть двое свердловчан. Они уже находятся на территории России. Одного из солдат я помню, ходатайствовал командир железнодорожной бригады, когда я приезжала к ним на открытие памятника», — пояснила Мерзлякова. В прошлый обмен военнопленными на родину вернулись пятеро свердловчан. Примерно через месяц солдат доставили на Средний Урал после реабилитации в Москве. Некоторым понадобилась дополнительная медицинская помощь в других регионах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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