В ХМАО стал популярен новый тренд в дизайне загородных домов

У жителей Ханты-Мансийского автономного округа стало популярно оформление интерьера домов в скандинавском стиле. А каждая третья семья предпочитает планировку с кухней-гостиной. Тренды в дизайне загородной недвижимости URA.RU обсудило с риелторами «Этажей».
«Внутреннюю отделку в загородных домах чаще всего заказывают в однотонных цветах. Например, белый и серый без кричащих оттенков», — рассказала журналисту агентства эксперт по загородной недвижимости филиала компании в Нижневартовске Светлана Глушенкова. Лучше всего, по словам риелтора, современные предпочтения югорчан описывает скандинавский стиль.
Новые загородные дома жители строят площадью в среднем в 120-130 квадратных метров. Чаще всего они включают три изолированных комнаты и кухню-гостиную. «Стандартный проект, который выбирает практически каждая третья семья», — уточняет риелтор.
Ранее URA.RU рассказывало, что жители ХМАО стали активно строить каркасные дома. Такое жилье привлекает югорчан небольшими сроками стройки и пониженной ставкой ипотеки.
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