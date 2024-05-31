31 мая 2024

В ХМАО стал популярен новый тренд в дизайне загородных домов

У жителей ХМАО стал популярен скандинавский стиль в интерьере загородных домов
© Служба новостей «URA.RU»
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Югорчане оформляют дома в скандинавском стиле
Югорчане оформляют дома в скандинавском стиле Фото:

У жителей Ханты-Мансийского автономного округа стало популярно оформление интерьера домов в скандинавском стиле. А каждая третья семья предпочитает планировку с кухней-гостиной. Тренды в дизайне загородной недвижимости URA.RU обсудило с риелторами «Этажей».

«Внутреннюю отделку в загородных домах чаще всего заказывают в однотонных цветах. Например, белый и серый без кричащих оттенков», — рассказала журналисту агентства эксперт по загородной недвижимости филиала компании в Нижневартовске Светлана Глушенкова. Лучше всего, по словам риелтора, современные предпочтения югорчан описывает скандинавский стиль.

Новые загородные дома жители строят площадью в среднем в 120-130 квадратных метров. Чаще всего они включают три изолированных комнаты и кухню-гостиную. «Стандартный проект, который выбирает практически каждая третья семья», — уточняет риелтор.

Ранее URA.RU рассказывало, что жители ХМАО стали активно строить каркасные дома. Такое жилье привлекает югорчан небольшими сроками стройки и пониженной ставкой ипотеки.

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У жителей Ханты-Мансийского автономного округа стало популярно оформление интерьера домов в скандинавском стиле. А каждая третья семья предпочитает планировку с кухней-гостиной. Тренды в дизайне загородной недвижимости URA.RU обсудило с риелторами «Этажей». «Внутреннюю отделку в загородных домах чаще всего заказывают в однотонных цветах. Например, белый и серый без кричащих оттенков», — рассказала журналисту агентства эксперт по загородной недвижимости филиала компании в Нижневартовске Светлана Глушенкова. Лучше всего, по словам риелтора, современные предпочтения югорчан описывает скандинавский стиль. Новые загородные дома жители строят площадью в среднем в 120-130 квадратных метров. Чаще всего они включают три изолированных комнаты и кухню-гостиную. «Стандартный проект, который выбирает практически каждая третья семья», — уточняет риелтор. Ранее URA.RU рассказывало, что жители ХМАО стали активно строить каркасные дома. Такое жилье привлекает югорчан небольшими сроками стройки и пониженной ставкой ипотеки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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