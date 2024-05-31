Глава МИД Венгрии: НАТО готовится к войне с Россией

Сийярто: НАТО готовится к войне с Россией, но ее еще можно предотвратить
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НАТО готовится вести военные действия против РФ, заявил Сийярто Фото:

НАТО готовится к войне с Россией, сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, приведя в пример отправляющийся военный экспресс. Он отметил, что есть время предотвратить подобный исход.

«Военный экспресс отошел от предпоследней станции, и теперь не нужно задумываться о том, как он доберется до конечной остановки», — заявил Сийярто на совещании с коллегами из стран Североатлантического альянса в Праге. Трансляция проходит в Facebook (принадлежит запрещенной компании Meta, признанной в России экстремистской). Он добавил, что военные действия альянса против РФ еще можно предотвратить.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Европа готовится к войне с Россией, она находится на промежуточном этапе подготовки. Эскалация ситуация происходит из-за того, что Европа втягивается в конфликт на Украине.

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НАТО готовится к войне с Россией, сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, приведя в пример отправляющийся военный экспресс. Он отметил, что есть время предотвратить подобный исход. «Военный экспресс отошел от предпоследней станции, и теперь не нужно задумываться о том, как он доберется до конечной остановки», — заявил Сийярто на совещании с коллегами из стран Североатлантического альянса в Праге. Трансляция проходит в Facebook (принадлежит запрещенной компании Meta, признанной в России экстремистской). Он добавил, что военные действия альянса против РФ еще можно предотвратить. Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Европа готовится к войне с Россией, она находится на промежуточном этапе подготовки. Эскалация ситуация происходит из-за того, что Европа втягивается в конфликт на Украине.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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