НАТО готовится к войне с Россией, сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, приведя в пример отправляющийся военный экспресс. Он отметил, что есть время предотвратить подобный исход.
«Военный экспресс отошел от предпоследней станции, и теперь не нужно задумываться о том, как он доберется до конечной остановки», — заявил Сийярто на совещании с коллегами из стран Североатлантического альянса в Праге. Трансляция проходит в Facebook (принадлежит запрещенной компании Meta, признанной в России экстремистской). Он добавил, что военные действия альянса против РФ еще можно предотвратить.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Европа готовится к войне с Россией, она находится на промежуточном этапе подготовки. Эскалация ситуация происходит из-за того, что Европа втягивается в конфликт на Украине.
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