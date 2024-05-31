Орбан: Европа начала готовиться к войне с Россией

Европа находится на промежуточном этапе подготовки к военным действиям против России из-за того, что втягивается в конфликт на Украине. Такое мнение высказал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
«Есть три этапа: обсуждение, подготовка и уничтожение. Сейчас мы завершаем обсуждение и находимся на стадии подготовки. Мы в нескольких дюймах от уничтожения», — сказал Орбан, выступая в утренней программе радиостанции Kossuth, передает ТАСС. Он утверждает, что каждую неделю наблюдает новые признаки того, что Евросоюз и НАТО готовятся к военным действиям.
Ранее Reuters написало о том, что президент Франции Эммануэль Макрон может сделать важное заявление во время встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским. Франция рассматривает возможность отправки военных инструкторов на Украину в ближайшее время. При этом сам Макрон заявлял, что европейская сторона не ведет боевые действия против России и ее граждан.
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