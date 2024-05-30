Кухарук объявил о своих первых планах в статусе врио главы ХМАО

Врио главы ХМАО Руслан Кухарук готовится к приезду в югорскую столицу, где встретится с местными политэлитами и проведет первое заседания окружного правительства. Об этом он сообщил в своем telegram-канале.
"В воскресенье буду уже в Ханты-Мансийске. Вместе с полномочным представителем Президента в УрФО Владимиром Якушевым, Натальей Владимировной Комаровой встретимся с управленческой командой региона – Правительством, депутатами, главами, руководителями региональных управлений федеральных структур и представителями общественности. Помимо этого, проведу первое для себя заседание Правительства Югры, заслушаю доклады своих заместителей, глав муниципалитетов по текущей оперативной обстановке, прежде всего по ситуации с паводком и лесными пожарами", — говорится в сообщении.
Инсайдеры URA.RU в политистеблишменте ХМАО удивились, что Кухарук не стал временить и уже анонсировал первое заседание. «Привыкшие к неторопливому ритму жизни хантыйские чиновники немного напуганы прытью нового шефа», — поделились инсайдеры.
Ранее URA.RU писало, что президент России Владимир Путин назначил Руслана Кухарука врио губернатора ХМАО. Указ вышел после объявления об отставке Натальи Комаровой.
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