30 мая 2024

Кухарук объявил о своих первых планах в статусе врио главы ХМАО

Врио главы ХМАО Кухарук готовится к первому собранию в югорском правительстве
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Кухарук готовится к первому заседанию в югорском правительстве
Кухарук готовится к первому заседанию в югорском правительстве Фото:

Врио главы ХМАО Руслан Кухарук готовится к приезду в югорскую столицу, где встретится с местными политэлитами и проведет первое заседания окружного правительства. Об этом он сообщил в своем telegram-канале.

"В воскресенье буду уже в Ханты-Мансийске. Вместе с полномочным представителем Президента в УрФО Владимиром Якушевым, Натальей Владимировной Комаровой встретимся с управленческой командой региона – Правительством, депутатами, главами, руководителями региональных управлений федеральных структур и представителями общественности. Помимо этого, проведу первое для себя заседание Правительства Югры, заслушаю доклады своих заместителей, глав муниципалитетов по текущей оперативной обстановке, прежде всего по ситуации с паводком и лесными пожарами", — говорится в сообщении.

Инсайдеры URA.RU в политистеблишменте ХМАО удивились, что Кухарук не стал временить и уже анонсировал первое заседание. «Привыкшие к неторопливому ритму жизни хантыйские чиновники немного напуганы прытью нового шефа», — поделились инсайдеры.

Ранее URA.RU писало, что президент России Владимир Путин назначил Руслана Кухарука врио губернатора ХМАО. Указ вышел после объявления об отставке Натальи Комаровой.

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Врио главы ХМАО Руслан Кухарук готовится к приезду в югорскую столицу, где встретится с местными политэлитами и проведет первое заседания окружного правительства. Об этом он сообщил в своем telegram-канале. "В воскресенье буду уже в Ханты-Мансийске. Вместе с полномочным представителем Президента в УрФО Владимиром Якушевым, Натальей Владимировной Комаровой встретимся с управленческой командой региона – Правительством, депутатами, главами, руководителями региональных управлений федеральных структур и представителями общественности. Помимо этого, проведу первое для себя заседание Правительства Югры, заслушаю доклады своих заместителей, глав муниципалитетов по текущей оперативной обстановке, прежде всего по ситуации с паводком и лесными пожарами", — говорится в сообщении. Инсайдеры URA.RU в политистеблишменте ХМАО удивились, что Кухарук не стал временить и уже анонсировал первое заседание. «Привыкшие к неторопливому ритму жизни хантыйские чиновники немного напуганы прытью нового шефа», — поделились инсайдеры. Ранее URA.RU писало, что президент России Владимир Путин назначил Руслана Кухарука врио губернатора ХМАО. Указ вышел после объявления об отставке Натальи Комаровой.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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