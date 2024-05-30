Кухарук дал обещание первому губернатору ХМАО

Врио главы ХМАО Руслан Кухарук дал обещание первому губернатору округа Александру Филипенко в его день рождения. Кухарук пообещал имениннику сохранить установленные им югорские приоритеты.
«Сегодня день рождения у первого губернатора ХМАО Александра Васильевича Филипенко. Я родился и вырос в Урае. Видел, как наш регион менялся благодаря работе и личному вкладу Александра Васильевича, его заботе о жителях округа. <...> Обещаю сохранить приоритеты, однажды заложенные вами и приумноженные Натальей Владимировной Комаровой. Нашей общей главной целью всегда оставалось и остается повышение качества жизни югорчан», — написал Кухарук в своем telegram-канале.
Врио главы ХМАО готовится к приезду в югорскую столицу, где встретится с местными политэлитами и проведет первое заседания окружного правительства. Кухарук приедет в Ханты-Мансийск 2 июня.
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