30 мая 2024

Кухарук дал обещание первому губернатору ХМАО

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Кухарук пообещал Филипенко сохранить установленные им югорские приоритеты
Кухарук пообещал Филипенко сохранить установленные им югорские приоритеты Фото:

Врио главы ХМАО Руслан Кухарук дал обещание первому губернатору округа Александру Филипенко в его день рождения. Кухарук пообещал имениннику сохранить установленные им югорские приоритеты. 

«Сегодня день рождения у первого губернатора ХМАО Александра Васильевича Филипенко. Я родился и вырос в Урае. Видел, как наш регион менялся благодаря работе и личному вкладу Александра Васильевича, его заботе о жителях округа. <...> Обещаю сохранить приоритеты, однажды заложенные вами и приумноженные Натальей Владимировной Комаровой. Нашей общей главной целью всегда оставалось и остается повышение качества жизни югорчан», — написал Кухарук в своем telegram-канале.

Врио главы ХМАО готовится к приезду в югорскую столицу, где встретится с местными политэлитами и проведет первое заседания окружного правительства. Кухарук приедет в Ханты-Мансийск 2 июня.

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Врио главы ХМАО Руслан Кухарук дал обещание первому губернатору округа Александру Филипенко в его день рождения. Кухарук пообещал имениннику сохранить установленные им югорские приоритеты.  «Сегодня день рождения у первого губернатора ХМАО Александра Васильевича Филипенко. Я родился и вырос в Урае. Видел, как наш регион менялся благодаря работе и личному вкладу Александра Васильевича, его заботе о жителях округа. <...> Обещаю сохранить приоритеты, однажды заложенные вами и приумноженные Натальей Владимировной Комаровой. Нашей общей главной целью всегда оставалось и остается повышение качества жизни югорчан», — написал Кухарук в своем telegram-канале. Врио главы ХМАО готовится к приезду в югорскую столицу, где встретится с местными политэлитами и проведет первое заседания окружного правительства. Кухарук приедет в Ханты-Мансийск 2 июня.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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