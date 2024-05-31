Сальдо: украинские «военкоматчики» прячутся в роддоме. Видео

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Родильный дом ГКБ №40. Екатеринбург, родильное отделение, роддом, медицина, корпус роддома, больница
Владимир Сальдо отметил, что место, где прячутся украинские «военкоматчики», установили подпольщики Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Днепровском районе сотрудники украинского военкомата прячутся в родильном доме. Это сделано специально, чтобы ВС РФ не нанесли по ним удар. Подробности рассказал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

«Днем эти военкоматчики устраивают на улицах охоту за мужчинами, которых отлавливают как диких зверей и сажают в клетки перед отправкой на убой, а ночью прячутся на первых этажах роддома. Негодяи прекрасно понимают, что ВС РФ не будут туда стрелять ни при каких обстоятельствах», — заявил Владимир Сальдо в своем telegram-канале.

По его словам, место, где находятся сотрудники украинского военкомата установили подпольщики из организации «Русский Херсон». Сам родильный дом находится в Днепропетровском районе. Сальдо заявил, что в «будущей освобожденной Украине» не будет места для таких людей.

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В Днепровском районе сотрудники украинского военкомата прячутся в родильном доме. Это сделано специально, чтобы ВС РФ не нанесли по ним удар. Подробности рассказал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. «Днем эти военкоматчики устраивают на улицах охоту за мужчинами, которых отлавливают как диких зверей и сажают в клетки перед отправкой на убой, а ночью прячутся на первых этажах роддома. Негодяи прекрасно понимают, что ВС РФ не будут туда стрелять ни при каких обстоятельствах», — заявил Владимир Сальдо в своем telegram-канале. По его словам, место, где находятся сотрудники украинского военкомата установили подпольщики из организации «Русский Херсон». Сам родильный дом находится в Днепропетровском районе. Сальдо заявил, что в «будущей освобожденной Украине» не будет места для таких людей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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