В московском метро пассажиров эвакуируют на станции «Спортивная». Видео

01 июня 2024 в 00:15 Размер текста - 17 +

В столичном метро ведется эвакуация пассажиров Фото: Илья Московец © URA.RU Пассажиров эвакуируют на станции «Спортивная» метро Москвы. Об этом сообщили в оперативных службах. «Пассажиров эвакуируют на станции „Спортивная“ метро Москвы», — сообщили в оперативных службах, передают ТАСС. Дептранс сообщает, что на Сокольнической линии нет движения от «Университет» до «Парка культуры». Поезд остановился в метро Москвы после задымления вагона, сообщили в дептрансе. Точные причины произошедшего пока не известны. Информации о пострадавших нет. Пассажирка вагона, который остановился в районе станции «Воробьевы горы», рассказала об обстоятельствах случившегося. По ее словам, люди не могут выйти из вагонов, передает телеканал 360. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Пассажиров эвакуируют на станции «Спортивная» метро Москвы. Об этом сообщили в оперативных службах. «Пассажиров эвакуируют на станции „Спортивная“ метро Москвы», — сообщили в оперативных службах, передают ТАСС. Дептранс сообщает, что на Сокольнической линии нет движения от «Университет» до «Парка культуры». Поезд остановился в метро Москвы после задымления вагона, сообщили в дептрансе. Точные причины произошедшего пока не известны. Информации о пострадавших нет. Пассажирка вагона, который остановился в районе станции «Воробьевы горы», рассказала об обстоятельствах случившегося. По ее словам, люди не могут выйти из вагонов, передает телеканал 360.