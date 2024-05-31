31 мая 2024

В московском метро пассажиров эвакуируют на станции «Спортивная». Видео

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ЧП на станции метро «Космонавтов». Екатеринбург, ожидание, чп, метро, толпа, коллапс
В столичном метро ведется эвакуация пассажиров Фото:

Пассажиров эвакуируют на станции «Спортивная» метро Москвы. Об этом сообщили в оперативных службах.

«Пассажиров эвакуируют на станции „Спортивная“ метро Москвы», — сообщили в оперативных службах, передают ТАСС. Дептранс сообщает, что на Сокольнической линии нет движения от «Университет» до «Парка культуры».

Поезд остановился в метро Москвы после задымления вагона, сообщили в дептрансе. Точные причины произошедшего пока не известны. Информации о пострадавших нет. Пассажирка вагона, который остановился в районе станции «Воробьевы горы», рассказала об обстоятельствах случившегося. По ее словам, люди не могут выйти из вагонов, передает телеканал 360.

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Пассажиров эвакуируют на станции «Спортивная» метро Москвы. Об этом сообщили в оперативных службах. «Пассажиров эвакуируют на станции „Спортивная“ метро Москвы», — сообщили в оперативных службах, передают ТАСС. Дептранс сообщает, что на Сокольнической линии нет движения от «Университет» до «Парка культуры». Поезд остановился в метро Москвы после задымления вагона, сообщили в дептрансе. Точные причины произошедшего пока не известны. Информации о пострадавших нет. Пассажирка вагона, который остановился в районе станции «Воробьевы горы», рассказала об обстоятельствах случившегося. По ее словам, люди не могут выйти из вагонов, передает телеканал 360.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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