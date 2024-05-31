Пассажиров эвакуируют на станции «Спортивная» метро Москвы. Об этом сообщили в оперативных службах.
«Пассажиров эвакуируют на станции „Спортивная“ метро Москвы», — сообщили в оперативных службах, передают ТАСС. Дептранс сообщает, что на Сокольнической линии нет движения от «Университет» до «Парка культуры».
Поезд остановился в метро Москвы после задымления вагона, сообщили в дептрансе. Точные причины произошедшего пока не известны. Информации о пострадавших нет. Пассажирка вагона, который остановился в районе станции «Воробьевы горы», рассказала об обстоятельствах случившегося. По ее словам, люди не могут выйти из вагонов, передает телеканал 360.
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