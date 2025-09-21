Отмены и задержки рейсов в России 21 сентября: что происходит в аэропортах страны

Ночью 21 сентября обстановка в аэропортах России оставалась спокойной. По информации представителя Росавиации Артема Кореняко, ограничения не вводились ни в одной воздушной гавани. Тем не менее, в ряде аэропортов по всей стране прошел ряд задержек и отмен рейсов. Об обстановке в аэропортах России 21 сентября — в материале URA.RU.
Аэропорт Новосибирска
Судя по онлайн-табло, в Толмачево за ночь отменили один рейс — в Челябинск. Задержаны вылеты в Калининград, Салехард и Бангкок. Позже назначенного времени приземлились самолеты из Москвы, Санкт-Петербурга, Астаны, Красноярска, Антальи и Хабаровска.
Аэропорт Сочи
Онлайн-табло подсказывает, что за ночь в Сочи задержали рейсы в Анталью, Казань, Сыктывкар, Екатеринбург, Санкт-Петербург и Новосибирск. С опозданием приземлились рейсы из Шарджи, Далмана, Батуми, Сургута, Кирова, Самары, Тель-Авива, Санкт-Петербурга, Стамбула, Москвы, Новосибирска, и Антальи.
Аэропорт Екатеринбурга
Судя по онлайн-табло, в Кольцово ночью 21 сентября задержали вылеты в Трабзон, Махачкалу, Сыктывкар и Якутск. Позже назначенного времени в Екатеринбург прибыли рейсы из Ставрополя, Сочи, Астаны, Даламана, Антальи, Стамбула, Москвы, Калининграда и Трабзона.
Аэропорт Санкт-Петербурга
Онлайн-табло подсказывает, что в Пулково за ночь отменили несколько рейсов в Москву и Тегеран. Задержаны вылеты в Иркутск, Владивосток, Самару, Волгоград, Якутск, Москву и Пхукет. С опозданием прибыли самолеты из Москвы, Ханты-Мансийска, Стамбула, Антальи, Орска, Челябинска, Екатеринбурга, Ташкента, Омска, Барнаула, Новосибирска, Нижневартовска, Худжанда, Иркутска, Алматы и Калининграда.
Аэропорты Москвы
В Шереметьево этой ночью отменили рейс в Калининград, Санкт-Петербург и Владивосток. Задержаны рейсы в Новый Уренгой, Салехард, Ургенч, Ташкент, Анталью, Даламан и Калининград. Позже назначенного времени прибыли самолеты из Саратова, Казани, Мурманска, Антальи, Сочи, Екатеринбурга, Санкт-Петербурга, Иркутска, Белграда, Ташкента, Омска, Магнитогорска, Тюмени, Бишкека, Красноярска, Новосибирска, Еревана и Нового Уренгоя.
Во Внуково за ночь отменен рейс в Дубай. Задержаны рейсы в Тбилиси и Монастирь. С опозданием прибыли самолеты из Минеральных Вод, Еревана, Антальи, Тбилиси, Астаны, Хургады, Сочи, Стамбула, Шарм-эль-Шейха, Даламана, Перми, Дубая, Самарканда, Красноярска, Ташкента и Махачкалы.
В Домодедово сегодня задержали рейсы в Курган, Сочи и Новосибирск. Позже назначенного времени прибыли самолеты из Сочи, Куляба, Еревана, Тель-Авива, Оша, Омска, Екатеринбурга, Ижевска, Карши, Череповца, Читы, Абакана, Усть-Каменогорска, Бишкека, Норильска, Горно-Алтайска, Ташкента, Антальи, Якутска и Новосибирска.
