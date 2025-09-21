21 сентября 2025

РБК: генерал-полковник Лапин уволен с военной службы, его место займет Никифоров

Лапин перешел на должность помощника главы Татарстана
Лапин перешел на должность помощника главы Татарстана

Генерал-полковник Александр Лапин освобожден от военной службы, его место на посту командующего Ленинградским военным округом занял генерал-полковник Евгений Никифоров. Об этом сообщили в СМИ со ссылкой на источник, знакомый с кадровым решением.

Лапин завершил службу в Вооруженных силах и был назначен помощником главы Татарстана, отметили в РБК. Там добавили, что руководство Ленинградским военным округом передано Никифорову.

Ранее Александр Лапин командовал Центральным военным округом и группировкой войск «Центр». Затем он был переведен на должность начальника Главного штаба — первого заместителя главнокомандующего Сухопутными войсками. После этого Лапин возглавил Ленинградский военный округ и руководил группировкой «Север», где под его руководством войска вели бои за Волчанск, занимались обороной и освобождением Курской области.

