21 сентября 2025

Уволенного министра здравоохранения Архангельской области арестовали

Экс-министра здравоохранения Архангельской области арестовали на два месяца
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Суд отправил под стражу на два месяца экс-министра здравоохранения Архангельской области
Суд отправил под стражу на два месяца экс-министра здравоохранения Архангельской области Фото:

Бывший министр здравоохранения Архангельской области заключен под стражу по решению Ломоносовского районного суда Архангельска. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Архангельской области и Ненецкого автономного округа.

«Органами прокуратуры поддержано ходатайство следствия о заключении под стражу бывшего министра здравоохранения Архангельской области», — сообщили в прокуратуре Архангельской области и НАО. Информацию об этом распространили в telegram-канале ведомства.

Суд удовлетворил ходатайство следствия и назначил экс-чиновнику меру пресечения в виде ареста сроком на два месяца. Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Бывший министр здравоохранения Архангельской области заключен под стражу по решению Ломоносовского районного суда Архангельска. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Архангельской области и Ненецкого автономного округа. «Органами прокуратуры поддержано ходатайство следствия о заключении под стражу бывшего министра здравоохранения Архангельской области», — сообщили в прокуратуре Архангельской области и НАО. Информацию об этом распространили в telegram-канале ведомства. Суд удовлетворил ходатайство следствия и назначил экс-чиновнику меру пресечения в виде ареста сроком на два месяца. Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...