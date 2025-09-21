Уволенного министра здравоохранения Архангельской области арестовали

Бывший министр здравоохранения Архангельской области заключен под стражу по решению Ломоносовского районного суда Архангельска. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Архангельской области и Ненецкого автономного округа.
«Органами прокуратуры поддержано ходатайство следствия о заключении под стражу бывшего министра здравоохранения Архангельской области», — сообщили в прокуратуре Архангельской области и НАО. Информацию об этом распространили в telegram-канале ведомства.
Суд удовлетворил ходатайство следствия и назначил экс-чиновнику меру пресечения в виде ареста сроком на два месяца. Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.