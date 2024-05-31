31 мая 2024

Госдеп обозначил позицию по применению ВСУ оружия в районе Харькова

Госдеп: запрет ВСУ бить дальнобойными ракетами по территории РФ не изменился
© Служба новостей «URA.RU»
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Украина сможет использовать оружие США для ведения ответного удара в Харькове, заявили в Госдепе Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Американский президент Джо Байден разрешил Украине вести контрбатарейную борьбу в районе Харькова. Об этом заявили в Госдепартаменте США. При этом там уточнили, что запрет на ПВО и дальнобойное оружие еще действует.

«Политика США в отношении запрета ВСУ использовать системы ПВО и дальнобойные ракеты по территории России (без учета новых регионов) не изменилась», — пояснили в пресс-службе Госдепа, передает РБК. Так в ведомстве обозначили свою позицию на фоне указаний Байдена убедиться, что Украина сможет использовать оружие США для ведения ответного удара в Харькове.

Ранее Байден разрешил Украине наносить удары по целям в России у границы с Харьковской областью. Позже в Пентагоне уточнили, что Вашингтон сообщит Киеву, куда в РФ можно бить оружием США. По данным Politico, такое решение приведет к эскалации конфликта.

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Американский президент Джо Байден разрешил Украине вести контрбатарейную борьбу в районе Харькова. Об этом заявили в Госдепартаменте США. При этом там уточнили, что запрет на ПВО и дальнобойное оружие еще действует. «Политика США в отношении запрета ВСУ использовать системы ПВО и дальнобойные ракеты по территории России (без учета новых регионов) не изменилась», — пояснили в пресс-службе Госдепа, передает РБК. Так в ведомстве обозначили свою позицию на фоне указаний Байдена убедиться, что Украина сможет использовать оружие США для ведения ответного удара в Харькове. Ранее Байден разрешил Украине наносить удары по целям в России у границы с Харьковской областью. Позже в Пентагоне уточнили, что Вашингтон сообщит Киеву, куда в РФ можно бить оружием США. По данным Politico, такое решение приведет к эскалации конфликта.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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