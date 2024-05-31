Госдеп обозначил позицию по применению ВСУ оружия в районе Харькова

Госдеп: запрет ВСУ бить дальнобойными ракетами по территории РФ не изменился

01 июня 2024 в 05:16 Размер текста - 17 +

Украина сможет использовать оружие США для ведения ответного удара в Харькове, заявили в Госдепе Фото: U.S. Department of Defense новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Американский президент Джо Байден разрешил Украине вести контрбатарейную борьбу в районе Харькова. Об этом заявили в Госдепартаменте США. При этом там уточнили, что запрет на ПВО и дальнобойное оружие еще действует. «Политика США в отношении запрета ВСУ использовать системы ПВО и дальнобойные ракеты по территории России (без учета новых регионов) не изменилась», — пояснили в пресс-службе Госдепа, передает РБК. Так в ведомстве обозначили свою позицию на фоне указаний Байдена убедиться, что Украина сможет использовать оружие США для ведения ответного удара в Харькове. Ранее Байден разрешил Украине наносить удары по целям в России у границы с Харьковской областью. Позже в Пентагоне уточнили, что Вашингтон сообщит Киеву, куда в РФ можно бить оружием США. По данным Politico, такое решение приведет к эскалации конфликта. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Американский президент Джо Байден разрешил Украине вести контрбатарейную борьбу в районе Харькова. Об этом заявили в Госдепартаменте США. При этом там уточнили, что запрет на ПВО и дальнобойное оружие еще действует. «Политика США в отношении запрета ВСУ использовать системы ПВО и дальнобойные ракеты по территории России (без учета новых регионов) не изменилась», — пояснили в пресс-службе Госдепа, передает РБК. Так в ведомстве обозначили свою позицию на фоне указаний Байдена убедиться, что Украина сможет использовать оружие США для ведения ответного удара в Харькове. Ранее Байден разрешил Украине наносить удары по целям в России у границы с Харьковской областью. Позже в Пентагоне уточнили, что Вашингтон сообщит Киеву, куда в РФ можно бить оружием США. По данным Politico, такое решение приведет к эскалации конфликта.