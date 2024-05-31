Россиян предупредили о подорожании услуг ЖКУ

В России с 1 июля тарифы на услуги ЖКХ поднимутся в среднем на 10% в связи с индексацией. Об этом журналистам заявил доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский.
«Повышение тарифов ЖКХ традиционно происходит в июле. Но в 2023 году они не менялись. Таким образом, нас ждет первая индексация цен на ЖКУ за полтора года. Средние параметры повышения по РФ составят около 10 процентов», — поделился эксперт с агентством «Прайм».
Он добавил, что любое изменение цен связано с реакцией производителя товаров и услуг на изменяющиеся параметры рынка. Методика повышения тарифов ЖКХ предполагает предельные нормы, которые регулируются регионом, но выше допустимого предела они подниматься не должны.
Министерство цифрового развития совместно с другими ведомствами начало прорабатывать вопрос об отказе от бумажных квитанций за услуги ЖКХ. В апреле 2024 года законопроект по внедрению электронных платежек получил поддержку комиссии Госдумы. Его инициаторы считают, что такое решение упростит процесс для многих плательщиков, а бюджетные расходы на печать и доставку бумажных квитанций сократятся.
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