31 мая 2024

Россиян предупредили о подорожании услуг ЖКУ

Доцент Гиринский: с 1 июля в РФ повысят цены на услуги ЖКУ на 10 %
© Служба новостей «URA.RU»
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В среднем тарифы ЖКХ вырастут на 10%
В среднем тарифы ЖКХ вырастут на 10% Фото:

В России с 1 июля тарифы на услуги ЖКХ поднимутся в среднем на 10% в связи с индексацией. Об этом журналистам заявил доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский.

«Повышение тарифов ЖКХ традиционно происходит в июле. Но в 2023 году они не менялись. Таким образом, нас ждет первая индексация цен на ЖКУ за полтора года. Средние параметры повышения по РФ составят около 10 процентов», — поделился эксперт с агентством «Прайм».

Он добавил, что любое изменение цен связано с реакцией производителя товаров и услуг на изменяющиеся параметры рынка. Методика повышения тарифов ЖКХ предполагает предельные нормы, которые регулируются регионом, но выше допустимого предела они подниматься не должны.

Министерство цифрового развития совместно с другими ведомствами начало прорабатывать вопрос об отказе от бумажных квитанций за услуги ЖКХ. В апреле 2024 года законопроект по внедрению электронных платежек получил поддержку комиссии Госдумы. Его инициаторы считают, что такое решение упростит процесс для многих плательщиков, а бюджетные расходы на печать и доставку бумажных квитанций сократятся.

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В России с 1 июля тарифы на услуги ЖКХ поднимутся в среднем на 10% в связи с индексацией. Об этом журналистам заявил доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский. «Повышение тарифов ЖКХ традиционно происходит в июле. Но в 2023 году они не менялись. Таким образом, нас ждет первая индексация цен на ЖКУ за полтора года. Средние параметры повышения по РФ составят около 10 процентов», — поделился эксперт с агентством «Прайм». Он добавил, что любое изменение цен связано с реакцией производителя товаров и услуг на изменяющиеся параметры рынка. Методика повышения тарифов ЖКХ предполагает предельные нормы, которые регулируются регионом, но выше допустимого предела они подниматься не должны. Министерство цифрового развития совместно с другими ведомствами начало прорабатывать вопрос об отказе от бумажных квитанций за услуги ЖКХ. В апреле 2024 года законопроект по внедрению электронных платежек получил поддержку комиссии Госдумы. Его инициаторы считают, что такое решение упростит процесс для многих плательщиков, а бюджетные расходы на печать и доставку бумажных квитанций сократятся.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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