Власти РФ прорабатывают план для отказа от бумажных платежек по ЖКХ

24 мая 2024 в 06:26 Размер текста - 17 +

В России снова вернулись к идее отказаться от бумажных платежек за ЖКХ Фото: Илья Московец © URA.RU Министерство цифрового развития совместно с другими ведомствами проработает вопрос об отказе от бумажных квитанций за услуги ЖКХ. Такую рекомендацию Минцифры дала профильная комиссия Государственного Совета РФ. «Вопрос о введении электронных квитанций прорабатывается с заинтересованными ведомствами. Уже существует приложение „Госуслуги.Дом“, оно позволяет передавать показания счетчиков и оплачивать счета по всей своей недвижимости онлайн», — цитируют «Известия» пресс-службу Минцифры. Уточняется, что речи о полной отмене бумажных квитанций не идет. Сейчас обсуждается вопрос по формату и порядку доставки электронных платежных документов. В апреле 2024 года законопроект по внедрению электронных платежек получил поддержку комиссии Госдумы. Его инициаторы считают, что такое решение упростит процесс для многих плательщиков, а бюджетные расходы на печать и доставку бумажных квитанций сократятся. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Министерство цифрового развития совместно с другими ведомствами проработает вопрос об отказе от бумажных квитанций за услуги ЖКХ. Такую рекомендацию Минцифры дала профильная комиссия Государственного Совета РФ. «Вопрос о введении электронных квитанций прорабатывается с заинтересованными ведомствами. Уже существует приложение „Госуслуги.Дом“, оно позволяет передавать показания счетчиков и оплачивать счета по всей своей недвижимости онлайн», — цитируют «Известия» пресс-службу Минцифры. Уточняется, что речи о полной отмене бумажных квитанций не идет. Сейчас обсуждается вопрос по формату и порядку доставки электронных платежных документов. В апреле 2024 года законопроект по внедрению электронных платежек получил поддержку комиссии Госдумы. Его инициаторы считают, что такое решение упростит процесс для многих плательщиков, а бюджетные расходы на печать и доставку бумажных квитанций сократятся.