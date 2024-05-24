Власти РФ прорабатывают план для отказа от бумажных платежек по ЖКХ

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Клипарт. Магнитогорск, почтовый ящик, долг за жкх, платежка жкх, квитанции об оплате
В России снова вернулись к идее отказаться от бумажных платежек за ЖКХ Фото:

Министерство цифрового развития совместно с другими ведомствами проработает вопрос об отказе от бумажных квитанций за услуги ЖКХ. Такую рекомендацию Минцифры дала профильная комиссия Государственного Совета РФ.

«Вопрос о введении электронных квитанций прорабатывается с заинтересованными ведомствами. Уже существует приложение „Госуслуги.Дом“, оно позволяет передавать показания счетчиков и оплачивать счета по всей своей недвижимости онлайн», — цитируют «Известия» пресс-службу Минцифры.

Уточняется, что речи о полной отмене бумажных квитанций не идет. Сейчас обсуждается вопрос по формату и порядку доставки электронных платежных документов.

В апреле 2024 года законопроект по внедрению электронных платежек получил поддержку комиссии Госдумы. Его инициаторы считают, что такое решение упростит процесс для многих плательщиков, а бюджетные расходы на печать и доставку бумажных квитанций сократятся.

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Министерство цифрового развития совместно с другими ведомствами проработает вопрос об отказе от бумажных квитанций за услуги ЖКХ. Такую рекомендацию Минцифры дала профильная комиссия Государственного Совета РФ. «Вопрос о введении электронных квитанций прорабатывается с заинтересованными ведомствами. Уже существует приложение „Госуслуги.Дом“, оно позволяет передавать показания счетчиков и оплачивать счета по всей своей недвижимости онлайн», — цитируют «Известия» пресс-службу Минцифры. Уточняется, что речи о полной отмене бумажных квитанций не идет. Сейчас обсуждается вопрос по формату и порядку доставки электронных платежных документов. В апреле 2024 года законопроект по внедрению электронных платежек получил поддержку комиссии Госдумы. Его инициаторы считают, что такое решение упростит процесс для многих плательщиков, а бюджетные расходы на печать и доставку бумажных квитанций сократятся.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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