31 мая 2024

New Yorker: ВСУ рискуют столкнуться с катастрофой летом

© Служба новостей «URA.RU»
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ВСУ предрекают разгром уже летом
ВСУ предрекают разгром уже летом Фото:

Положение Вооруженных Сил Украины (ВСУ) на линии соприкосновения может стать катастрофическим этим летом. Об этом рассказала научный сотрудник программы России и Евразии Фонда Карнеги (признан Минюстом в РФ иноагентом) Дара Массикот.

«Это лето может стать катастрофой для ВСУ», — передает New Yorker слова Массикот. Она добавила, что положение Украины может ухудшиться из-за наступления российской армии в ДНР и Харьковской области.

По мнению Массикот, основной проблемой ВСУ является нехватка личного состава. Она подчеркнула, что даже массовая мобилизация не помогает Киеву восполнить катастрофические потери в конфликте с Россией.

Ранее министр обороны РФ Андрей Белоусов заявил, что войска России на важных участках в Харьковской области заставили украинскую армию отступить на 8—9 км. Он отметил, что сейчас продвижение российских бойцов идет на всех тактических направлениях, передает RT.

Фонд Карнеги внесен Минюстом РФ в список иноагентов

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Положение Вооруженных Сил Украины (ВСУ) на линии соприкосновения может стать катастрофическим этим летом. Об этом рассказала научный сотрудник программы России и Евразии Фонда Карнеги (признан Минюстом в РФ иноагентом) Дара Массикот. «Это лето может стать катастрофой для ВСУ», — передает New Yorker слова Массикот. Она добавила, что положение Украины может ухудшиться из-за наступления российской армии в ДНР и Харьковской области. По мнению Массикот, основной проблемой ВСУ является нехватка личного состава. Она подчеркнула, что даже массовая мобилизация не помогает Киеву восполнить катастрофические потери в конфликте с Россией. Ранее министр обороны РФ Андрей Белоусов заявил, что войска России на важных участках в Харьковской области заставили украинскую армию отступить на 8—9 км. Он отметил, что сейчас продвижение российских бойцов идет на всех тактических направлениях, передает RT. Фонд Карнеги внесен Минюстом РФ в список иноагентов
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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