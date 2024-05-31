Положение Вооруженных Сил Украины (ВСУ) на линии соприкосновения может стать катастрофическим этим летом. Об этом рассказала научный сотрудник программы России и Евразии Фонда Карнеги (признан Минюстом в РФ иноагентом) Дара Массикот.
«Это лето может стать катастрофой для ВСУ», — передает New Yorker слова Массикот. Она добавила, что положение Украины может ухудшиться из-за наступления российской армии в ДНР и Харьковской области.
По мнению Массикот, основной проблемой ВСУ является нехватка личного состава. Она подчеркнула, что даже массовая мобилизация не помогает Киеву восполнить катастрофические потери в конфликте с Россией.
Ранее министр обороны РФ Андрей Белоусов заявил, что войска России на важных участках в Харьковской области заставили украинскую армию отступить на 8—9 км. Он отметил, что сейчас продвижение российских бойцов идет на всех тактических направлениях, передает RT.
Фонд Карнеги внесен Минюстом РФ в список иноагентов
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