Что такое Клубничная Луна: когда ее можно увидеть в июне

После летнего солнцестояния 22 июня наступит первое полнолуние, которое называют Клубничной Луной. О том, что такое Клубничная Луна и как будут меняться ее фазы в июне — в материале URA.RU.
Что такое Клубничная Луна
Июньское полнолуние, известное как Клубничная Луна, представляет собой уникальное астрономическое явление. Это название происходит от индейских племен, которые связывали данный период со сбором клубники, отмечает издание Almanac. Старое европейское название этого полнолуния — «медовая Луна». Существует предположение, что оно связано со временем сбора меда, делая этот период «самым сладким».
Кроме того, термин «медовый месяц» для обозначения первого месяца жизни в браке также может быть связан с этим полнолунием, растущей популярностью свадеб в июне. Несмотря на распространенное представление, название Клубничная Луна не имеет отношения к цвету или форме спутника Земли. Художественные изображения часто украшают Луну клубничным оттенком, однако это лишь творческая интерпретация. Июньское полнолуние является значимым событием в календаре многих культур и традиционно ассоциируется с началом лета или окончанием весны.
Как будут меняться фазы Луны в июне
В июне фазы Луны будут сменять друг друга в следующие дни:
- 6 июня в 15:38 — новолуние;
- 14 июня в 8:18 — первая четверть;
- 22 июня в 4:08 — полнолуние, Клубничная Луна;
- 29 июня в 0:53 — последняя четверть.
Когда можно увидеть Клубничную Луну в июне
Клубничную Луну можно увидеть вскоре после летнего солнцестояния, 20 июня. Полнолуние, придающее Луне особый оттенок, можно будет наблюдать 22 июня. «Луна достигнет своей полной фазы 22 июня в 4:08 мск», — подтверждают астрономические расчеты. В это время произойдет пиковое явление, когда спутник Земли станет полностью включенным Солнцем.
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