Перешедшего на сторону РФ бойца ВСУ пытались завербовать польские шпионы

Бывший украинский военнослужащий Максим Лихачев, перешедший на сторону РФ, заявил о предложении шпионить для польских спецслужб. В интервью ТАСС военный рассказал, что поляки пытались завербовать его для разведывательной деятельности в Донбассе.
«На мясокомбинате я работал в Польше, и украинцы меня там познакомили с поляками. В общем, эти поляки начали мне предлагать, чтобы я работал на их, так сказать, организацию. Использовать меня хотели», — поделился Лихачев.
По словам бывшего бойца ВСУ, польские спецслужбы интересовались информацией о ситуации в ЛДНР, а также личными данными родственников Лихачева. Он утверждает, что отказался от сотрудничества, поскольку чувствовал опасность. После попытки вербовки, в ситуацию вмешались его «новые знакомые» граждане России и помогли ему покинуть Польшу.
Лихачев родом из Краснодоны ЛНР. В 2014 году, несогласный с перспективой отделения от Украины, покинул регион. Вскоре он признал, что пожалел о своем решении. Работал за границей, в 2022 году был мобилизирован на Украине. Уже во время спецоперации Лихачев угнал у украинской армии танк Т-64 и перешел на сторону России.
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