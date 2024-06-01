Перешедшего на сторону РФ бойца ВСУ пытались завербовать польские шпионы

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Лихачев сбежал от ВСУ на угнанном танке, сейчас боец сотрудничает с ВС РФ
Лихачев сбежал от ВСУ на угнанном танке, сейчас боец сотрудничает с ВС РФ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Бывший украинский военнослужащий Максим Лихачев, перешедший на сторону РФ, заявил о предложении шпионить для польских спецслужб. В интервью ТАСС военный рассказал, что поляки пытались завербовать его для разведывательной деятельности в Донбассе.

«На мясокомбинате я работал в Польше, и украинцы меня там познакомили с поляками. В общем, эти поляки начали мне предлагать, чтобы я работал на их, так сказать, организацию. Использовать меня хотели», — поделился Лихачев. 

По словам бывшего бойца ВСУ, польские спецслужбы интересовались информацией о ситуации в ЛДНР, а также личными данными родственников Лихачева. Он утверждает, что отказался от сотрудничества, поскольку чувствовал опасность. После попытки вербовки, в ситуацию вмешались его «новые знакомые» граждане России и помогли ему покинуть Польшу.

Лихачев родом из Краснодоны ЛНР. В 2014 году, несогласный с перспективой отделения от Украины, покинул регион. Вскоре он признал, что пожалел о своем решении. Работал за границей, в 2022 году был мобилизирован на Украине. Уже во время спецоперации Лихачев угнал у украинской армии танк Т-64 и перешел на сторону России

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Бывший украинский военнослужащий Максим Лихачев, перешедший на сторону РФ, заявил о предложении шпионить для польских спецслужб. В интервью ТАСС военный рассказал, что поляки пытались завербовать его для разведывательной деятельности в Донбассе. «На мясокомбинате я работал в Польше, и украинцы меня там познакомили с поляками. В общем, эти поляки начали мне предлагать, чтобы я работал на их, так сказать, организацию. Использовать меня хотели», — поделился Лихачев.  По словам бывшего бойца ВСУ, польские спецслужбы интересовались информацией о ситуации в ЛДНР, а также личными данными родственников Лихачева. Он утверждает, что отказался от сотрудничества, поскольку чувствовал опасность. После попытки вербовки, в ситуацию вмешались его «новые знакомые» граждане России и помогли ему покинуть Польшу. Лихачев родом из Краснодоны ЛНР. В 2014 году, несогласный с перспективой отделения от Украины, покинул регион. Вскоре он признал, что пожалел о своем решении. Работал за границей, в 2022 году был мобилизирован на Украине. Уже во время спецоперации Лихачев угнал у украинской армии танк Т-64 и перешел на сторону России. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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