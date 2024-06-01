Авербух вспомнил, как однажды Заворотнюк преодолела страх и нашла свою любовь

Российский фигурист и хореограф Илья Авербух поделился светлыми воспоминаниями об ушедшей из жизни актрисы Анастасии Заворотнюк. Она долгое время была ведущей шоу «Ледниковый период», на котором познакомилась с будущим мужем — фигуристом Петром Чернышевым. Именно этой историей любви Авербух решил поделиться.
«О Насте у меня останутся только светлые, яркие и добрые воспоминания. <...> В „Ледниковом периоде“ Настя преодолела свой страх, встав на коньки и сделав тем самым шаг навстречу будущему мужу, в которого она была безумно влюблена», — написал Авербух в соцсетях. Он вспомнил о трогательном моменте, когда в рамках проекта Чернышев исполнил для своей будущей супруги особенный романтический танец, который плавно перетек в предложение руки и сердца.
Заворотнюк и Чернышев познакомились в 2007 году на съемках ледового шоу. Сама актриса ранее вспоминала, что заприметила будущего мужа с первого взгляда. Тогда, по словам артистки, ее пронзил "электрический разряд". Уже через год они обручились. Спустя десять лет у пары родилась дочь, которую назвали Мила.
Анастасия Заворотнюк скончалась 30 мая на 54 году жизни, передает sport 24. Актриса на протяжении пяти лет активно боролась с онкологическим заболеванием — раком мозга. Ее похоронят на Троекуровском кладбище в Москве. Заворотнюк запомнилась многими ролями, но в сердцах зрителей она навсегда сохранится в роли прекрасной няни — Виктории Прутковской из культового сериала «Моя прекрасная няня».
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