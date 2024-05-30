Умерла актриса Анастасия Заворотнюк: биография до и после болезни

Умерла Анастасия Заворотнюк

30 мая 2024 в 12:00 Размер текста - 17 +

Анастасия Заворотнюк скончалась на 53-м году жизни Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Анастасия Заворотнюк, известная российская актриса, чье имя ассоциируется у многих с образом веселой и обаятельной няни Вики из сериала «Моя прекрасная няня», ушла из жизни после тяжелой болезни. Она оставила неизгладимый след в сердцах миллионов зрителей. О жизненном и творческом пути Анастасии, ее ярких работах и о том, как болезнь повлияла на ее жизнь и карьеру — в материале URA.RU. Биография Анастасии Заворотнюк Биография Анастасии Заворотнюк Анастасия Заворотнюк стала настоящей «зажигалочкой» российского кинематографа. Ее образы на экране всегда были яркими, веселыми и запоминающимися. Особенно зрители полюбили ее за роль Виктории Прутковской в сериале «Моя прекрасная няня». За эту роль актриса стала узнаваемой не только в России, но и далеко за ее пределами. Однако мало кто знает, что за ярким экранным образом скрывалась серьезная работа, сложная жизнь и доброе сердце. Детство и юность Родившаяся 3 апреля 1971 года в семье телеуправляющего и актрисы, Анастасия Заворотнюк с детства окружена была атмосферой творчества и мечтала о сцене. Несмотря на то что отец был против карьеры балерины, Анастасия продолжала двигаться к своей мечте о актерской профессии. В конце концов, после года обучения на историческом факультете Астраханского педагогического университета, она переехала в Москву и была принята в Школу-студию МХАТ. Творческий путь Кинодебют Анастасии состоялся в фильме «Машенька», который принес ей первую славу. Работа в театре-студии Олега Табакова, участие в 29 спектаклях, а также роли в кино и на телевидении укрепили ее статус успешной актрисы. После успеха «Моей прекрасной няни» Анастасия стала лицом канала «СТС» и ведущей нескольких популярных шоу. Сериал «Моя прекрасная няня», который стал поворотным в карьере молодой актрисы Фото: ИТАР-ТАСС/ Наталья Колесникова Личная жизнь В личной жизни Анастасии было много ярких страниц: от первого брака с продюсером Олафом Шварцкопфом до романа с актером Сергеем Жигуновым. В 2008 году она вышла замуж за фигуриста Петра Чернышева, с которым построила большой загородный дом и стала мамой малышки Милы. Долгожданное счастье актриса обрела с фигуристом Петром Чернышевым, с которым познакомилась на съемках шоу Фото: Елизавета Клементьева/ИТАР-ТАСС Здоровье Анастасии Заворотнюк В 2019 году было раскрыто, что актриса Анастасия Заворотнюк столкнулась с серьезным заболеванием — раком мозга. Эту новость впервые опубликовал таблоид «Тайны звезд». Сначала публика восприняла информацию с недоверием, однако вскоре подтверждения от различных источников заставили признать горькую реальность. Отсутствие актрисы в общественной жизни Заворотнюк заметно отошла от публичной деятельности, не участвуя в киносъемках и телешоу, несмотря на наличие подписанных контрактов. В медиа циркулировали слухи от лиц, утверждавших, что видели актрису в измененном виде. Ожидание официального заявления о состоянии ее здоровья породило множество неподтвержденных домыслов и предположений. О диагнозе стало известно в 2019 году Фото: Сергей Виноградов/ТАСС Семейное заявление об истинном положении дел В ответ на бесконечные домыслы и слухи, родные актрисы выступили с официальным заявлением, опровергая информацию о крайне тяжелом состоянии Анастасии. Они призвали общественность уважать личную жизнь актрисы и полагаться только на достоверные источники. Процесс лечения В 2020 году пиар-директор Заворотнюк сообщил об улучшении состояния актрисы, ее переводе из реанимации в обычную палату. В то же время, в социальных сетях распространялись ложные сообщения о смерти актрисы, что вызвало необходимость вмешательства со стороны директора. Поддержка близких и коллег Сосед актрисы по даче Вячеслав Манучаров поделился оптимистичными новостями о преодолении острой фазы болезни актрисой. Также стало известно, что за лечение Заворотнюк отвечает известный нейрохирург Алексей Кривошапкин. В 2020 году пиар-директор Заворотнюк сообщил об улучшении состояния актрисы, ее переводе из реанимации в обычную палату Фото: ИТАР-ТАСС/ Алексей Филиппов Финансовые трудности Сообщается о значительных расходах на лечение актрисы и ее долгах перед налоговой службой. Петр Чернышев, муж актрисы, также столкнулся с финансовыми трудностями, связанными с оплатой лечения. Последняя информация о состоянии Заворотнюк появилась осенью 2023 года, когда дочь Анна выразила свои переживания в социальных сетях. Смерть актрисы Анастасия Заворотнюк скончалась на 53 году жизни. Новость об этом появилась в ее личных соцсетях. «Сегодня ночью после продолжительной и тяжелой болезни ушла из жизни наша Настя», — написали на странице Заворотнюк в Instagram (запрещена в РФ; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной). Там добавили, что о месте и времени прощания сообщат дополнительно. Дочь российской актрисы Анастасии Заворотнюк Анна подтвердила смерть матери, написав трогательный пост. Она заявила, что всегда будет любить ее и помнить. «Мам, ты самое лучшее, что у меня было. Я очень горжусь тем, что я твоя дочь. Я всегда буду любить и помнить тебя такой счастливой, любящей и невероятной», — написала Анна в соцсетях под прикрепленным фото. Она уточнила, что о смерти матери ей сообщили ночью 29 мая. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Анастасия Заворотнюк, известная российская актриса, чье имя ассоциируется у многих с образом веселой и обаятельной няни Вики из сериала «Моя прекрасная няня», ушла из жизни после тяжелой болезни. Она оставила неизгладимый след в сердцах миллионов зрителей. О жизненном и творческом пути Анастасии, ее ярких работах и о том, как болезнь повлияла на ее жизнь и карьеру — в материале URA.RU. Анастасия Заворотнюк стала настоящей «зажигалочкой» российского кинематографа. Ее образы на экране всегда были яркими, веселыми и запоминающимися. Особенно зрители полюбили ее за роль Виктории Прутковской в сериале «Моя прекрасная няня». За эту роль актриса стала узнаваемой не только в России, но и далеко за ее пределами. Однако мало кто знает, что за ярким экранным образом скрывалась серьезная работа, сложная жизнь и доброе сердце. Родившаяся 3 апреля 1971 года в семье телеуправляющего и актрисы, Анастасия Заворотнюк с детства окружена была атмосферой творчества и мечтала о сцене. Несмотря на то что отец был против карьеры балерины, Анастасия продолжала двигаться к своей мечте о актерской профессии. В конце концов, после года обучения на историческом факультете Астраханского педагогического университета, она переехала в Москву и была принята в Школу-студию МХАТ. Кинодебют Анастасии состоялся в фильме «Машенька», который принес ей первую славу. Работа в театре-студии Олега Табакова, участие в 29 спектаклях, а также роли в кино и на телевидении укрепили ее статус успешной актрисы. После успеха «Моей прекрасной няни» Анастасия стала лицом канала «СТС» и ведущей нескольких популярных шоу. В личной жизни Анастасии было много ярких страниц: от первого брака с продюсером Олафом Шварцкопфом до романа с актером Сергеем Жигуновым. В 2008 году она вышла замуж за фигуриста Петра Чернышева, с которым построила большой загородный дом и стала мамой малышки Милы. В 2019 году было раскрыто, что актриса Анастасия Заворотнюк столкнулась с серьезным заболеванием — раком мозга. Эту новость впервые опубликовал таблоид «Тайны звезд». Сначала публика восприняла информацию с недоверием, однако вскоре подтверждения от различных источников заставили признать горькую реальность. Заворотнюк заметно отошла от публичной деятельности, не участвуя в киносъемках и телешоу, несмотря на наличие подписанных контрактов. В медиа циркулировали слухи от лиц, утверждавших, что видели актрису в измененном виде. Ожидание официального заявления о состоянии ее здоровья породило множество неподтвержденных домыслов и предположений. В ответ на бесконечные домыслы и слухи, родные актрисы выступили с официальным заявлением, опровергая информацию о крайне тяжелом состоянии Анастасии. Они призвали общественность уважать личную жизнь актрисы и полагаться только на достоверные источники. В 2020 году пиар-директор Заворотнюк сообщил об улучшении состояния актрисы, ее переводе из реанимации в обычную палату. В то же время, в социальных сетях распространялись ложные сообщения о смерти актрисы, что вызвало необходимость вмешательства со стороны директора. Сосед актрисы по даче Вячеслав Манучаров поделился оптимистичными новостями о преодолении острой фазы болезни актрисой. Также стало известно, что за лечение Заворотнюк отвечает известный нейрохирург Алексей Кривошапкин. Сообщается о значительных расходах на лечение актрисы и ее долгах перед налоговой службой. Петр Чернышев, муж актрисы, также столкнулся с финансовыми трудностями, связанными с оплатой лечения. Последняя информация о состоянии Заворотнюк появилась осенью 2023 года, когда дочь Анна выразила свои переживания в социальных сетях. Анастасия Заворотнюк скончалась на 53 году жизни. Новость об этом появилась в ее личных соцсетях. «Сегодня ночью после продолжительной и тяжелой болезни ушла из жизни наша Настя», — написали на странице Заворотнюк в Instagram (запрещена в РФ; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной). Там добавили, что о месте и времени прощания сообщат дополнительно. Дочь российской актрисы Анастасии Заворотнюк Анна подтвердила смерть матери, написав трогательный пост. Она заявила, что всегда будет любить ее и помнить. «Мам, ты самое лучшее, что у меня было. Я очень горжусь тем, что я твоя дочь. Я всегда буду любить и помнить тебя такой счастливой, любящей и невероятной», — написала Анна в соцсетях под прикрепленным фото. Она уточнила, что о смерти матери ей сообщили ночью 29 мая.