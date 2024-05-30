Умерла Анастасия Заворотнюк: какими ролями запомнилась актриса, кадры со съемок. Фотогалерея

Умерла Анастасия Заворотнюк
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После продолжительной и тяжелой болезни ушла из жизни Анастасия Заворотнюк Фото:

Российская актриса Анастасия Заворотнюк скончалась на 54-м году жизни. Она оставила неизгладимый след в сердцах миллионов зрителей благодаря своему творчеству и участию в различных телепрограммах, кино и сериалах. О том, какими ролями запомнилась актриса — в фотогалерее URA.RU.

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Среди самых главных ролей в фильмографии Заворотнюк:

  • «Моя прекрасная няня» (2004-2009) — роль няни Вики, которая принесла актрисе большую известность и любовь зрителей;
  • «Код Апокалипсиса» (2007) — роль отважной девушки-спецагента Варвары Суворовой;
  • «Аманда О» (2010) — роль Аманды О;
  • «Жених» (2011) — роль Маши Крапивиной;
  • «Не плачь по мне, Аргентина!» (2012-2013) — роль певицы Людмилы;
  • «Мамы» (2012) — роль Алисы;
  • «Чужой среди своих» (2014) — роль Екатерины Волковой;
  • «Я больше не боюсь» (2014) — роль Веры Кольцовой;
  • «Между нами девочками» (2015—2019) — роль Жанны;
  • «Каспий 24» (2017) — главная роль Полины Королевой.

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Российская актриса Анастасия Заворотнюк скончалась на 54-м году жизни. Она оставила неизгладимый след в сердцах миллионов зрителей благодаря своему творчеству и участию в различных телепрограммах, кино и сериалах. О том, какими ролями запомнилась актриса — в фотогалерее URA.RU. Среди самых главных ролей в фильмографии Заворотнюк:
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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