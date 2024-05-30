После продолжительной и тяжелой болезни ушла из жизни Анастасия Заворотнюк
Российская актриса Анастасия Заворотнюк скончалась на 54-м году жизни. Она оставила неизгладимый след в сердцах миллионов зрителей благодаря своему творчеству и участию в различных телепрограммах, кино и сериалах. О том, какими ролями запомнилась актриса — в фотогалерее URA.RU.
Среди самых главных ролей в фильмографии Заворотнюк:
- «Моя прекрасная няня» (2004-2009) — роль няни Вики, которая принесла актрисе большую известность и любовь зрителей;
- «Код Апокалипсиса» (2007) — роль отважной девушки-спецагента Варвары Суворовой;
- «Аманда О» (2010) — роль Аманды О;
- «Жених» (2011) — роль Маши Крапивиной;
- «Не плачь по мне, Аргентина!» (2012-2013) — роль певицы Людмилы;
- «Мамы» (2012) — роль Алисы;
- «Чужой среди своих» (2014) — роль Екатерины Волковой;
- «Я больше не боюсь» (2014) — роль Веры Кольцовой;
- «Между нами девочками» (2015—2019) — роль Жанны;
- «Каспий 24» (2017) — главная роль Полины Королевой.
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