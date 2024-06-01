Глава Пентагона раскрыл роль НАТО в начале конфликта на Украине

Глава Пентагона не признал ответственность НАТО за конфликт на Украине

01 июня 2024 в 09:04 Размер текста - 17 +

Глава Пентагона обвинил Россию в начале конфликта на Украине Фото: Office of the Secretary of Defense Public Affairs / Lisa Ferdinando новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Министр обороны США Ллойд Остин выступил против обвинения о том, что расширение НАТО является причиной украинского конфликта. Свою позицию он озвучил во время саммита «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре. «Я не согласен с вашей позицией, что экспансия НАТО спровоцировала украинский кризис», — ответил Остин на вопросы журналистов. Его слова приводит РИА Новости. Шеф Пентагона считает, что в украинском конфликте виновата Россия. Президент РФ Владимир Путин на протяжении долгих лет выражал беспокойство по поводу расширения НАТО на восток. Целями спецоперации он называл защиту людей, которые восемь лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Позже Путин определил конфликт на Украине прокси-войной с НАТО и нацистским режимом. Страны Альянса не вступают в конфликт напрямую, однако активно поддерживают Киев вооружением, неоднократно напоминали российские власти. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Министр обороны США Ллойд Остин выступил против обвинения о том, что расширение НАТО является причиной украинского конфликта. Свою позицию он озвучил во время саммита «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре. «Я не согласен с вашей позицией, что экспансия НАТО спровоцировала украинский кризис», — ответил Остин на вопросы журналистов. Его слова приводит РИА Новости. Шеф Пентагона считает, что в украинском конфликте виновата Россия. Президент РФ Владимир Путин на протяжении долгих лет выражал беспокойство по поводу расширения НАТО на восток. Целями спецоперации он называл защиту людей, которые восемь лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Позже Путин определил конфликт на Украине прокси-войной с НАТО и нацистским режимом. Страны Альянса не вступают в конфликт напрямую, однако активно поддерживают Киев вооружением, неоднократно напоминали российские власти.